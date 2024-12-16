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ТЦК отказал многодетному отцу в отсрочке — решение суда

16 декабря 2024 22:33
Катерина Османская - Редактор
Отказ в отсрочке многодетному отцу – что известно
Судья с приговором. Фото: depositphotos.com
Катерина Османская - Редактор

Львовский окружной административный суд признал противоправным решение одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК). Речь идет об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации многодетному отцу.

Об этом стало известно из решения Львовского окружного административного суда, обнародованного в реестре от 9 декабря 2024 года.

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Причина отказа ТЦК

Житель Львовщины, у которого трое детей, подал документы на получение отсрочки в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", гарантирующей отсрочку военнообязанным, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Однако в предоставлении отсрочки ему было отказано. ТЦК аргументировал отказ тем, что один из его детей, рожденный в первом браке, проживает с матерью за границей.

Иск в суд

Муж обратился в суд с требованием отменить отказ как противоправный. В своем иске он отметил, что, несмотря на проживание одного из его детей за границей, он исполняет свои обязанности по его содержанию.

В частности, бывшая жена подала заявление, где подтвердила, что отец платит алименты в размере 10% дохода, а данные исполнительной службы засвидетельствовали отсутствие задолженностей по уплате алиментов.

Истец также отметил, что после отказа ТЦК он получил мобилизационное распоряжение, но военная часть отказалась принять его на службу, узнав о наличии трех детей.

Решение суда

Дело рассмотрел судья Роман Брилевский, подробно изучивший материалы и доводы сторон. Суд установил, что истец действительно является отцом троих детей и, в соответствии с законом, имеет право на отсрочку.

Суд признал действия ТЦК противоправными и отменил его решение. Теперь документы мужчины должны быть рассмотрены повторно с учетом выводов суда.

Какие дальнейшие действия

Решение суда пока не вступило в окончательную силу, поскольку может быть обжаловано. Если оно останется по-прежнему, ТЦК будет обязан предоставить мужчине отсрочку от мобилизации.

Напомним, в Чернигове местный житель пытался уклониться от мобилизации, поскольку у него была сломана ключица. За это суд наказал его.

Ранее мы писали о том, что в июле 2024 г. житель Харькова пообещал знакомому за деньги помочь с обновлением данных в военном билете и оформить отсрочку от мобилизации. За это суд наказал "деятеля".

суд армия мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения

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