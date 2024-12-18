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Скарги на ТЦК — Лубінець повідомив, скільки отримав цього року

18 грудня 2024 20:12
Аркадій Пастула - Редактор
Лубінець розповів про скарги щодо роботи ТЦК у 2024 році
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, скільки за 2024 рік отримав скарг щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектувань. За його словами, йдеться про майже чотири тисячі звернень.

Про це Дмитро Лубінець сказав в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у середу, 18 грудня.

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Лубінець розповів, що трапляються випадки, коли за його поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз та зафіксували, що людина, яку до цього визнали придатною, має хворобу.

"В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду", — зазначив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що найбільше скарг на роботу ТЦК надходить від жителів Закарпаття. 

Нагадаємо, на Буковині судили працівника ТЦК, який організував схему для ухилянтів. За гроші він видавав фальшиві повістки.

Також у Львові суд визнав незаконним рішення одного з районних ТЦК, яке відмовило багатодітному батькові в наданні відстрочки.

Україна мобілізація Дмитро Лубінець скарги звернення ТЦК та СП

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