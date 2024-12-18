Лубінець розповів про скарги щодо роботи ТЦК у 2024 році

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: скриншот з відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, скільки за 2024 рік отримав скарг щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектувань. За його словами, йдеться про майже чотири тисячі звернень.

Про це Дмитро Лубінець сказав в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у середу, 18 грудня.

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Скарги на роботу ТЦК

Лубінець розповів, що трапляються випадки, коли за його поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз та зафіксували, що людина, яку до цього визнали придатною, має хворобу.

"В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду", — зазначив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що найбільше скарг на роботу ТЦК надходить від жителів Закарпаття.

Нагадаємо, на Буковині судили працівника ТЦК, який організував схему для ухилянтів. За гроші він видавав фальшиві повістки.

Також у Львові суд визнав незаконним рішення одного з районних ТЦК, яке відмовило багатодітному батькові в наданні відстрочки.