Лубинец рассказал о жалобах относительно работы ТЦК в 2024 году

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот с видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько за 2024 год получил жалоб о нарушениях в работе территориальных центров комплектования. По его словам, речь идет о почти четырех тысячах обращений.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в интервью "Украинской правде", опубликованном в среду, 18 декабря.

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Жалобы на работу ТЦК

Лубинец рассказал, что бывают случаи, когда по его представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого признали годным, имеет болезнь.

"В результате этого мужчину мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", — отметил он.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что больше всего жалоб на работу ТЦК поступает от жителей Закарпатья.

Напомним, на Буковине судили работника ТЦК, организовавшего схему для уклонистов. За деньги он выдавал фальшивые повестки.

Также во Львове суд признал незаконным решение одного из районных ТЦК, которое отказало многодетному отцу в предоставлении отсрочки.