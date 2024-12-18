Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Жалобы на ТЦК — Лубинец сообщил, сколько получил в этом году arrow

Жалобы на ТЦК — Лубинец сообщил, сколько получил в этом году

18 декабря 2024 20:12
Аркадий Пастула - Редактор
Лубинец рассказал о жалобах относительно работы ТЦК в 2024 году
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот с видео
Аркадий Пастула - Редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько за 2024 год получил жалоб о нарушениях в работе территориальных центров комплектования. По его словам, речь идет о почти четырех тысячах обращений.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в интервью "Украинской правде", опубликованном в среду, 18 декабря.

Читайте также:

Жалобы на работу ТЦК

Лубинец рассказал, что бывают случаи, когда по его представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого признали годным, имеет болезнь.

"В результате этого мужчину мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", — отметил он.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что больше всего жалоб на работу ТЦК поступает от жителей Закарпатья. 

Напомним, на Буковине судили работника ТЦК, организовавшего схему для уклонистов. За деньги он выдавал фальшивые повестки.

Также во Львове суд признал незаконным решение одного из районных ТЦК, которое отказало многодетному отцу в предоставлении отсрочки.

Украина мобилизация Дмитрий Лубинец жалобы обращение ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:04 Большинство админаппарата Украины не коррумпированы, — Подоляк

20:59 Когда закончится война в Украине — у Трампа ответили

20:21 Из больницы в воинскую часть — на Волыни произошел скандал с ТЦК

20:16 Местами осадки, местами потепление — какой прогноз погоды завтра

20:12 Жалобы на ТЦК — Лубинец сообщил, сколько получил в этом году

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

20:01 Как выбирать вкусные мандарины без косточек — полезные секреты

20:00 Замена военных документов — как это сделать

19:57 ЕС хочет увеличить финансовую помощь Украине, — Politico

19:52 В приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ

19:45 В НАПК назвали, где вырос уровень коррупции во время войны

21:04 Большинство админаппарата Украины не коррумпированы, — Подоляк

20:59 Когда закончится война в Украине — у Трампа ответили

20:21 Из больницы в воинскую часть — на Волыни произошел скандал с ТЦК

20:16 Местами осадки, местами потепление — какой прогноз погоды завтра

20:12 Жалобы на ТЦК — Лубинец сообщил, сколько получил в этом году

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

20:01 Как выбирать вкусные мандарины без косточек — полезные секреты

20:00 Замена военных документов — как это сделать

19:57 ЕС хочет увеличить финансовую помощь Украине, — Politico

19:52 В приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ

19:45 В НАПК назвали, где вырос уровень коррупции во время войны

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

Text

11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине