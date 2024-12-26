Штрафы от ТЦК – наименьший штраф за нарушение воинского учета

Оформление штрафа в ТЦК. Фото: Волынский ТЦК

Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением и наказывается штрафом. Самый маленький штраф для военнообязанных граждан составляет 3400 гривен.

Об этом идет речь в материале KadrEX.

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Нарушение правил воинского учета

Воинский учет в Украине обязателен для всех лиц мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет.

Соответственно, за нарушение правил воинского учета, в частности, просроченное обновление военно-учетных данных, на военнообязанных граждан может быть наложен штраф.

Наименьшие штрафы за нарушение воинского учета

Наименьший штраф за первое нарушение правил воинского учета призывниками, военнообязанными или резервистами составляет от 3400 до 5100 грн.

Если же гражданин совершает такое же преступление повторно, то размер штрафа увеличивается и составляет уже от 5100 до 8500 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ нужно получить в ТЦК для уплаты штрафа.

Также юристы разъясняли, в какой срок ТЦК могут наложить штраф.