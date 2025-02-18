Штрафы от ТЦК за нарушение правил воинского учета

Оформление документов по воинскому учету. Фото: Житомирский ТЦК

Наименьший штраф за нарушение правил воинского учета составляет 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторные нарушения или нарушения во время действия военного положения штрафы могут вырасти в пять раз.

Об этом говорится в материале на сайте KadrEx.

Читайте также:

Минимальный штраф от ТЦК

Минимальный штраф за нарушение правил воинского учета составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг).

В пересчете на гривны это составляет от 3 400 до 5 100 грн.

Но в определенных ситуациях штрафы вырастают в несколько раз.

Когда и на сколько возрастают штрафы за нарушение воинского учета

Так, за повторное нарушение правил штраф составит уже от 300 до 500 нмдг (от 5 100 до 8 500 грн).

Эти штрафы касаются ситуации мирного времени. В военное время, во время действия военного положения, штрафы снова увеличиваются.

Их размер составляет 1000 до 1500 нмдг (от 17 000 до 25 500 грн).

Напомним, мы ранее писали о том, сколько раз ТЦК может наложить штраф за неявку по повестке.

Добавим, мы сообщали о том, какой документ надо получить в ТЦК, чтобы оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.