Штрафы от ТЦК февраль 2025 - самый большой размер за нарушение воинского учета

Сотрудники ТЦК выписывают штрафы. Фото: mukachevo.net

Самые большие штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства предусмотрены для должностных лиц, общественных объединений и органов местного самоуправления. Самый высокий штраф, за нарушение во время войны, составит почти 60 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале на сайте KadrEx.

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Штрафы для разных категорий отличаются

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации классифицируется по-разному для обычных граждан и должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений.

Так, даже в мирное время эти нарушения для второй категории оцениваются штрафом в размере от 17000 до 25000 гривен, тогда как обычные граждане за это же нарушение будут вынуждены уплатить штраф от 5100 до 8500 гривен.

Самые высокие штрафы за нарушение мобилизационного законодательства

Эти же нарушения законодательства в особый период, во время действия военного положения, оцениваются уже иначе.

Так, для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений штрафы во время войны составят от 34000 до 59500 гривен.

Это самые высокие штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оплатить штраф за нарушение воинского учета онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, при каких условиях штрафы от ТЦК возрастают вдвое.