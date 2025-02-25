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Нарушение воинского учета на предприятии — размер штрафа

25 февраля 2025 05:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы для предприятия - штрафы за нарушение воинского учета на предприятии
Работники на предприятии. Фото: dailylviv.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За воинский учет военнообязанных граждан на любом предприятии или в организации отвечает инспектор по воинскому учету. За нарушение правил воинского учета на предприятие налагается штраф, максимальный размер которого — до 3,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Предприятия обязаны вести воинский учет всех военнообязанных граждан, работающих на этом предприятии.

Ответственным за это направление на предприятии является инспектор по воинскому учету.

За нарушение учета военнообязанных, за ошибки в списках военнообязанных на предприятие накладываются штрафы от территориальных центров комплектования.

Штрафы для предприятий за нарушение воинского учета

В мирное время этот штраф для предприятий составляет, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

После объявления военного положения и начала всеобщей мобилизации размеры штрафов, согласно требованиям законодательства, возрастают.

Для предприятий они составляют в особых условиях от двух тысяч до трех тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, мы ранее писали о том, законны ли штрафы ТЦК во время отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, для кого штрафы за нарушение воинского учета в феврале 2025 года были самыми большими.

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