Штрафы от ТЦК - штрафы за нарушение воинского учета, как их избежать

Когда нарушитель может избежать штрафов от ТЦК
Нарушение воинского учета предусматривает различные штрафы. Но существует одно исключение, когда необновление военно-учетных данных не повлечет за собой наложение штрафов от ТЦК.
Об этом говорится в материале KadrEx.
Нарушение воинского учета и штрафы
Все нарушения правил воинского учета, согласно действующему законодательству, считаются административными правонарушениями.
Наказанием за эти нарушения являются штрафы, которые варьируются в зависимости от периода совершения правонарушения.
Базовым штрафом для военнообязанных в период действия военного положения является 17 тысяч гривен.
Когда штрафы не начисляются
Впрочем, в некоторых случаях нарушения воинского учета, например, не обновление военно-учетных данных, могут остаться без наказания.
Штрафы не применяются в ситуации, когда нужные данные ТЦК может получить из различных государственных реестров, баз данных и информационно-коммуникационных систем.
Эти данные вносят в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а административное правонарушение не фиксируется.
Напомним, мы ранее писали о том, какие штрафы от ТЦК могут быть наименьшими.
Добавим, мы сообщали о том, какие документы надо получить в ТЦК для уплаты штрафа.
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