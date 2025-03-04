Штрафы от ТЦК - штрафы за нарушение воинского учета, как их избежать

Оформление штрафа в ТЦК. Фото: Волынский ОТЦК

Нарушение воинского учета предусматривает различные штрафы. Но существует одно исключение, когда необновление военно-учетных данных не повлечет за собой наложение штрафов от ТЦК.

Об этом говорится в материале KadrEx.

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Нарушение воинского учета и штрафы

Все нарушения правил воинского учета, согласно действующему законодательству, считаются административными правонарушениями.

Наказанием за эти нарушения являются штрафы, которые варьируются в зависимости от периода совершения правонарушения.

Базовым штрафом для военнообязанных в период действия военного положения является 17 тысяч гривен.

Когда штрафы не начисляются

Впрочем, в некоторых случаях нарушения воинского учета, например, не обновление военно-учетных данных, могут остаться без наказания.

Штрафы не применяются в ситуации, когда нужные данные ТЦК может получить из различных государственных реестров, баз данных и информационно-коммуникационных систем.

Эти данные вносят в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а административное правонарушение не фиксируется.

Напомним, мы ранее писали о том, какие штрафы от ТЦК могут быть наименьшими.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы надо получить в ТЦК для уплаты штрафа.