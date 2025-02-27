Штрафи в березні — що чекає українців за порушення правил військового обліку

Військовослужбовець виписує повістку для обліку військовозобов'язаних. Фото: УНІАН

Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Якщо громадяни не з'являються до ТЦК, щоби оновити особисті дані, їм загрожують штрафні санкції.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, чи зміняться штрафи для військовозобов'язаних українців у березні.

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Як пояснив журналістам інформаційного агентства "УНІАН" юрист Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін, порушників вже почали частіше штрафувати. Так, раніше громадяни, які порушили правила ведення військового обліку, як правило, уникали постанов від працівників ТЦК. Однак тепер ситуація змінилася, оскільки українців почали притягувати до адміністративної відповідальності.

За словами юриста, виносяться постанови за порушення в разі неявки за повістками, навіть за ті, які були відправлені "Укрпоштою". Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримують повістку на проходження ВЛК від представників ТЦК та патрульної поліції, які разом перевіряють документи у громадян на вулицях українських міст. Якщо українцям не подобалася ідея одразу ж їхати медкомісію, їм виписували штрафи. Наразі ці справи оскаржують у судах.

Натомість громадяни України, за порушення правил військового обліку, як і раніше, потрапляють в реєстр "Оберіг" та отримують статус "У розшуку". Через це у людей можуть виникнути серйозні проблеми, адже наразі частина підприємств активно займається переоформленням статусу критично важливих, щоби отримати можливість повторно забронювати своїх працівників. Та якщо виявиться, що хтось із них порушив правила військового обліку, то отримати бронювання від мобілізації буде проблематично.

На які суми штрафуватимуть ТЦК громадян у березні 2025 року

Згідно з постановою Кабінету міністрів України про військовий облік, українці призовного віку, якщо порушать правила військового обліку у воєнний час, заплатять від 17 до 25,5 тис. гривень.

При цьому штрафні санкції за це порушення діятимуть в Україні й після завершення війни. Однак тоді платити доведеться значно менше: від 3,4 тис. грн до 5,1 тис.

Раніше ми пояснювали, як карають українців, які не стали на військовий облік. Надавати інформацію про себе в ТЦК — обов'язок чоловіків, які досягли 16-річного віку.

Також ми розповідали, кого з громадян можуть мобілізувати в армію у березні. Є категорії людей, які дуже потрібні ЗСУ.