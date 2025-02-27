Адміністративне стягнення за порушення військового обліку — часові обмеження для ТЦК

Оформлення документів на ухилянта. Фото: vinnitsa.info

Територіальний центр комплектування має обмежений час на оформлення через суд адміністративного стягнення активів чи майна порушника військового обліку. Під час війни цей термін зростає до одного року з моменту вчинення адміністративного порушення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Адвокат Юрій Айвазян пояснив, скільки часу має територіальний центр комплектування на оформлення через суд адміністративного стягнення на майно порушника військового обліку.

"Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення", — поінформував юрист.

Він додав, що у ситуації, коли правопорушення триває — термін, відведений ТЦК, збільшується до двох місяців з дня виявлення правопорушення.

Адміністративне стягнення під час війни

В особливий період, під час дії воєнного стану, ТЦК мають більше часу на оформлення процесу адміністративного стягнення майна, ніж у мирний час.

"Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — наголосив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке майно суд не може забрати в ухилянтів.

Додамо, ми повідомляли про те, коли в ухилянта можуть відібрати навіть єдине житло.