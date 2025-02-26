Штрафи за порушення військового обліку — коли у порушника можуть конфіскувати житло

Процес оформлення арешту на майно порушника військового обліку. Фото: Вінницький ТЦК

Порушник військового обліку може втратити власну нерухомість у випадку несплачення штрафів. Арешт на єдине житло порушника накладається, коли сума несплачених штрафів перевищить 160 тисяч гривень.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Штраф і його примусове стягнення

За порушення військового обліку громадянину України можуть виписати адміністративний штраф.

Якщо ж він не сплатить цей штраф у відведені законом терміни, відкривається виконавче провадження про примусове стягнення штрафу — і виконавча служба накладає арешт на майно ухилянта.

Коли у порушника військового обліку арештують квартиру

Перш за все арешт накладається на банківські рахунки, а якщо на них не вистачає грошей — то на рухоме майно.

Щодо нерухомого майна, то тут є обмеження — зокрема, не можна конфісковувати єдине житло порушника військового обліку.

Та існує виняток, коли такий крок дозволений — це можливо у випадку, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (на цей момент — 160 000 грн).

Тоді арешт може бути накладений і на житло порушника військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто в ТЦК має право накладати штрафи на ухилянтів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може сплата штрафу врятувати від мобілізації.