Штрафы за нарушение воинского учета — когда у нарушителя могут конфисковать жилье

Процесс оформления ареста на имущество нарушителя воинского учета. Фото: Винницкий ТЦК

Нарушитель воинского учета может потерять собственную недвижимость в случае неуплаты штрафов. Арест на единственное жилье нарушителя накладывается, когда сумма неуплаченных штрафов превысит 160 тысяч гривен.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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За нарушение воинского учета гражданину Украины могут выписать административный штраф.

Если же он не выплатит этот штраф в отведенные законом сроки, открывается исполнительное производство о принудительном взыскании штрафа — и исполнительная служба накладывает арест на имущество уклониста.

Когда у нарушителя воинского учета арестуют квартиру

Прежде всего арест накладывается на банковские счета, а если на них не хватает денег — то на движимое имущество.

Что касается недвижимого имущества, то здесь есть ограничения — в частности, нельзя конфисковывать единственное жилье нарушителя воинского учета.

Но существует исключение, когда такой шаг разрешен — это возможно в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, превышает 20 размеров минимальной заработной платы (на данный момент — 160 000 грн).

Тогда арест может быть наложен и на жилье нарушителя воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, кто в ТЦК имеет право накладывать штрафы на уклонистов.

Добавим, мы сообщали о том, может ли уплата штрафа спасти от мобилизации.