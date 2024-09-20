Штрафи для ухилянтів від ТЦК - хто має право накладати штрафи

Керівники ТЦК. Фото: "Полтавська хвиля"

На порушників військового обліку можуть бути накладені різноманітні штрафи. Рішення про ці штрафи ухвалює одна-єдина людина, керівник територіального центру комплектування, в якому розглядається та чи інша справа ухилянта.

Про це розповів адвокат Роман Кичко.

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В процесі загальної мобілізації на частину військовозобов’язаних громадян можуть бути накладені штрафи.

Рішення про штрафи ухвалюються тоді, коли громадяни порушують правила військового обліку, зокрема, ігнорують повістки від територіального центру комплектування.

Хто може накласти штраф на порушників військового обліку

Роман Кичко пояснив, хто саме може накласти досудові штрафи на ухилянтів.

"Специфіка цих штрафів полягає у тому, що їх може накласти тільки керівник ТЦК і в приміщенні ТЦК", — підкреслив юрист.

У цій ситуації очільник територіального центру комплектування, який діє практично як суддя, виконує наступні кроки: