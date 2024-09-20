Штрафы для уклонистов от ТЦК – кто имеет право налагать штрафы

Руководители ТЦК. Фото: "Полтавська хвиля"

На нарушителей военного учета могут быть наложены различные штрафы. Решение об этих штрафах принимает один-единственный человек, руководитель территориального центра комплектования, в котором рассматривается то или иное дело уклониста.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко.

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В процессе всеобщей мобилизации на часть военнообязанных граждан могут быть наложены штрафы.

Решения о штрафах принимаются тогда, когда граждане нарушают правила военного учета, в частности игнорируют повестки от территориального центра комплектования.

Кто может наложить штраф на нарушителей военного учета

Роман Кичко объяснил, кто именно может наложить досудебные штрафы на уклонистов.

"Специфика этих штрафов состоит в том, что их может наложить только руководитель ТЦК и в помещении ТЦК", — подчеркнул юрист.

В этой ситуации руководитель территориального центра комплектования, действующий практически как судья, выполняет следующие шаги: