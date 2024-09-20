Штрафы для уклонистов от ТЦК – кто имеет право налагать штрафы

Штрафы на уклонистов — кто в ТЦК имеет право их накладывать
На нарушителей военного учета могут быть наложены различные штрафы. Решение об этих штрафах принимает один-единственный человек, руководитель территориального центра комплектования, в котором рассматривается то или иное дело уклониста.
Об этом рассказал адвокат Роман Кичко.
Штрафы от ТЦК
В процессе всеобщей мобилизации на часть военнообязанных граждан могут быть наложены штрафы.
Решения о штрафах принимаются тогда, когда граждане нарушают правила военного учета, в частности игнорируют повестки от территориального центра комплектования.
Кто может наложить штраф на нарушителей военного учета
Роман Кичко объяснил, кто именно может наложить досудебные штрафы на уклонистов.
"Специфика этих штрафов состоит в том, что их может наложить только руководитель ТЦК и в помещении ТЦК", — подчеркнул юрист.
В этой ситуации руководитель территориального центра комплектования, действующий практически как судья, выполняет следующие шаги:
- рассматривает материалы, относящиеся к возможной виновности личности;
- знакомится с доказательствами;
- принимает постановление о привлечении к админответственности (т.е. налагает штраф).
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