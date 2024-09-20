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Адвокат роз'яснила можливість отримання відстрочки від мобілізації для 50-річного студента

20 вересня 2024 17:04
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Мобілізація в Україні — чи може отримати відстрочку 50-річний студент
Пенсіонери в університеті. Фото: legalaid.gov.ua
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

В Україні немає вікових обмежень для отримання освіти. Тому навіть 50-річний або старший студент може мати право на відстрочку від мобілізації, якщо належним чином оформити всі необхідні документи. 

Про це повідомила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в інтерв'ю для РБК-Україна.

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На запитання журналіста щодо того, хто із студентів має право на відстрочку адвокат відповіла цитатою одного із працівників ТЦК у Києві.

"У нас зараз стало стільки студентів, яка нація з часом буде освічена! Одному чоловіку 54 роки, а він вперше пішов навчатися в технікум, бо свого часу після школи далі ніде не вчився", — сказав із гумором, за її словами, представник ТЦК.

Аніщенко додала, що згідно із чинним законодавством в Україні немає вікових обмежень для отримання освіти. Тому чоловік може скористатися своїм правом навчатися, навіть якщо йому 54 роки.

Таким чином військовозобов'язаний вступає на навчання та отримує витяг із Єдиного державного реєстру освіти у якому має бути зазначено, що отримання освіти не суперечить нинішньому законодавству.

"І на нього розповсюджуються ті ж самі вимоги ст. 23 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" – він не підлягає мобілізації", — підкреслила адвокат.

Вона попередила, що про це все необхідно повідомляти ТЦК та СП, а не чекати того моменту, коли може бути вже пізно.

"Потрібно завчасно направляти відповідні документи до ТЦК, як це передбачено законом. Бо наявність права на відстрочки не надає відстрочку автоматично, якщо її належним чином не оформити", — наголосила Аніщенко.

Нагадаємо, право на відстрочку також мають громадяни, які усиновили неповнолітню дитину, позбавлену батьківської опіки, чи сироту.

Раніше ми писали, що громадяни, яким відмовляють в оформленні відстрочки, наприклад, через неповний перелік документів можуть оскаржити рішення ТЦК у суді.

студенти мобілізація війна в Україні відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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