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Адвокат разъяснила возможность получения отсрочки от мобилизации для 50-летнего студента

20 сентября 2024 17:04
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Мобилизация в Украине — может получить отсрочку 50-летний студент
Пенсионеры в университете. Фото: legalaid.gov.ua
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

В Украине нет возрастных ограничений для получения образования. Поэтому даже 50-летний или старший студент может иметь право на отсрочку от мобилизации, если должным образом оформить все необходимые документы.

Об этом сообщила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в интервью для РБК-Украина.

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На вопрос журналиста о том, кто из студентов имеет право на отсрочку, адвокат ответила цитатой одного из работников ТЦК в Киеве.

"У нас сейчас стало столько студентов, какая нация со временем будет образована! Одному мужчине 54 года, а он впервые пошел учиться в техникум, потому что в свое время после школы дальше нигде не учился", — сказал с юмором, по ее словам, представитель ТЦК.

Анищенко добавила, что согласно действующему законодательству, в Украине нет возрастных ограничений для получения образования. Поэтому мужчина может воспользоваться своим правом учиться, даже если ему 54 года.

Таким образом, военнообязанный поступает на обучение и получает выписку из Единого государственного реестра образования, в котором должно быть указано, что получение образования не противоречит нынешнему законодательству.

"И на него распространяются те же требования ст. 23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке" — он не подлежит мобилизации", — подчеркнула адвокат.

Она предупредила, что об этом необходимо сообщать ТЦК и СП, а не ждать того момента, когда может быть уже поздно.

"Нужно заблаговременно направлять соответствующие документы в ТЦК, как это предусмотрено законом. Потому что наличие права на отсрочки не дает отсрочку автоматически, если ее должным образом не оформить", — подчеркнула Анищенко.

Напомним, право на отсрочку также имеют граждане, усыновившие несовершеннолетнего ребенка, лишенного родительской опеки, или сироту.

Ранее мы писали, что граждане, которым отказывают в оформлении отсрочки, например, из-за неполного перечня документов, могут обжаловать решение ТЦК в суде.

студенты мобилизация война в Украине отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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