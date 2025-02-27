Административное взыскание за нарушение воинского учета — временные ограничения для ТЦК

Оформление документов на уклониста. Фото: vinnitsa.info

Территориальный центр комплектования имеет ограниченное время на оформление через суд административного взыскания активов или имущества нарушителя воинского учета. Во время войны этот срок возрастает до одного года с момента совершения административного нарушения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Адвокат Юрий Айвазян объяснил, сколько времени у территориального центра комплектования на оформление через суд административного взыскания на имущество нарушителя воинского учета.

"Административное взыскание может быть наложено не позднее чем через два месяца со дня совершения правонарушения", — сообщил юрист.

Он добавил, что в ситуации, когда правонарушение продолжается, срок, отведенный ТЦК, увеличивается до двух месяцев со дня выявления правонарушения.

Административное взыскание во время войны

В особый период, во время действия военного положения, у ТЦК больше времени на оформление процесса административного взыскания имущества, чем в мирное время.

"Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какое имущество суд не может забрать у уклонистов.

Добавим, мы сообщали о том, когда у уклониста могут отобрать даже единственное жилье.