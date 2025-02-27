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Админвзыскание с уклониста — сколько времени у ТЦК

27 февраля 2025 07:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Административное взыскание за нарушение воинского учета — временные ограничения для ТЦК
Оформление документов на уклониста. Фото: vinnitsa.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Территориальный центр комплектования имеет ограниченное время на оформление через суд административного взыскания активов или имущества нарушителя воинского учета. Во время войны этот срок возрастает до одного года с момента совершения административного нарушения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Адвокат Юрий Айвазян объяснил, сколько времени у территориального центра комплектования на оформление через суд административного взыскания на имущество нарушителя воинского учета.

"Административное взыскание может быть наложено не позднее чем через два месяца со дня совершения правонарушения", — сообщил юрист.

Он добавил, что в ситуации, когда правонарушение продолжается, срок, отведенный ТЦК, увеличивается до двух месяцев со дня выявления правонарушения.

Административное взыскание во время войны

В особый период, во время действия военного положения, у ТЦК больше времени на оформление процесса административного взыскания имущества, чем в мирное время.

"Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какое имущество суд не может забрать у уклонистов.

Добавим, мы сообщали о том, когда у уклониста могут отобрать даже единственное жилье.

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