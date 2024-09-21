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Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

21 вересня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Конфіскація майна у ухилянтів - які речі суд не може конфіскувати у порушників військового обліку
Конфіскація майна. Фото: gmk.center
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після того, як сума несплачених порушником правил військового обліку штрафів перевищить 160 тисяч гривень, суд може дозволити конфіскацію його майна. Але частина майна навіть у такій ситуації є забороненою до конфіскації.

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

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Як відомо, після змін у законодавстві ухилянти опинилися перед загрозою конфіскації їхнього майна за рішенням суду.

Конфіскація майна передбачена у ситуації, коли сума несплачених штрафів за порушення військового обліку перевищує 160 тисяч гривень.

Втім, далеко не усе майно такої особи може бути конфіскованим.

Що суд не може конфіскувати в ухилянта

По-перше, не мають права конфіскувати особисті речі, такі, як:

  • взуття, одяг, всі дитячі речі;
  • посуд, засоби гігієни, постільну білизну;
  • один холодильник на сім'ю, персональний комп'ютер на сім'ю, один телевізор, один мобільний телефон — на кожну людину;
  • меблі (один стіл і одна шафа на сім'ю, по одному ліжку і стільцю на кожну людину).

Крім того, неможливо конфіскувати лікарські засоби, окуляри, інші речі медичного призначення, паливо для приготування їжі та опалення приміщення, харчові продукти, запаси питної води із розрахунку на три місяці (чи кошти, які потрібні на закупівлю такої кількості продуктів та води).

Не підлягають конфіскації також таке майно, зокрема, як книги, яке використовується у ритуальних обрядах та релігійних культах чи навіть професійних занять (якщо ці заняття є єдиним джерелом доходу людини).

І заборонено конфіскувати нагороди, призи, почесні та пам'ятні знаки.

суд ліки військовий облік конфіскація ухилянти

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