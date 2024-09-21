Конфискация имущества у уклонистов - какие вещи суд не может конфисковать у нарушителей военного учета

Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов
После того, как сумма неуплаченных нарушителем правил воинского учета штрафов превысит 160 тысяч гривен, суд может разрешить конфискацию его имущества. Но часть имущества даже в такой ситуации запрещена к конфискации.
Об этом говорится в материале УНІАН.
Конфискация имущества уклонистов
Как известно, после изменений в законодательстве уклонисты оказались перед угрозой конфискации их имущества по решению суда.
Конфискация имущества предусмотрена в ситуации, когда сумма неуплаченных штрафов за нарушение военного учета превышает 160 тысяч гривен.
Впрочем, далеко не все имущество такого лица может быть конфисковано.
Что суд не может конфисковать у уклониста
Во-первых, не имеют права конфисковать личные вещи, такие как:
- обувь, одежду, все детские вещи;
- посуда, средства гигиены, постельное белье;
- один холодильник на семью, персональный компьютер на семью, один телевизор, один мобильный телефон — на каждого человека;
- мебель (один стол и один шкаф на семью, по одной кровати и стулу на каждого человека).
Кроме того, невозможно конфисковать лекарственные средства, очки, другие вещи медицинского назначения, топливо для приготовления пищи и отопления помещения, пищевые продукты, запасы питьевой воды из расчета на три месяца (или средства, необходимые для закупки такого количества продуктов и воды).
Не подлежат конфискации такое имущество, в частности, книги, используемые в ритуальных обрядах и религиозных культах или даже профессиональных занятий (если эти занятия являются единственным источником дохода человека).
И запрещено конфисковать награды, призы, знатные и памятные знаки.
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