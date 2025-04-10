Сроки наложения штрафов от ТЦК — сколько времени имеет ТЦК на наложение штрафов

Штрафы от ТЦК — когда их могут наложить
Территориальный центр комплектования имеет три месяца с момента выявления нарушения воинского учета, чтобы наложить на нарушителя административное взыскание (штраф). Но это решение должно быть принято не позднее годичного срока с момента собственно совершения нарушения воинского учета.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.
Как накладывается штраф
Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, на него должен быть наложен штраф.
Этот процесс происходит в несколько этапов:
- фиксация нарушения работниками ТЦК;
- рассмотрение дела в ТЦК;
- вынесение решения территориальным центром комплектования;
- срок исполнения решения ТЦК о штрафе.
Временные рамки наложения штрафа
Как известно, штраф, то есть административное взыскание, может быть наложен на нарушителя правил воинского учета, может быть наложен в течение трех месяцев со дня выявления этого нарушения.
Вместе с тем, если с момента совершения этого нарушения прошло уже более одного года — то ТЦК уже не будет иметь права на принятие штрафа, потому что истек базовый срок для наложения административного взыскания.
Напомним, мы ранее писали о том, каким будет самый большой штраф для военнообязанных в апреле 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, где и как проверить наличие штрафа от ТЦК за нарушение правил воинского учета.
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