Сроки наложения штрафов от ТЦК — сколько времени имеет ТЦК на наложение штрафов

Сотрудницы ТЦК оформляют документы. Фото: Житомирский ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет три месяца с момента выявления нарушения воинского учета, чтобы наложить на нарушителя административное взыскание (штраф). Но это решение должно быть принято не позднее годичного срока с момента собственно совершения нарушения воинского учета.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

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Как накладывается штраф

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, на него должен быть наложен штраф.

Этот процесс происходит в несколько этапов:

фиксация нарушения работниками ТЦК;

рассмотрение дела в ТЦК;

вынесение решения территориальным центром комплектования;

срок исполнения решения ТЦК о штрафе.

Временные рамки наложения штрафа

Как известно, штраф, то есть административное взыскание, может быть наложен на нарушителя правил воинского учета, может быть наложен в течение трех месяцев со дня выявления этого нарушения.

Вместе с тем, если с момента совершения этого нарушения прошло уже более одного года — то ТЦК уже не будет иметь права на принятие штрафа, потому что истек базовый срок для наложения административного взыскания.

Напомним, мы ранее писали о том, каким будет самый большой штраф для военнообязанных в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, где и как проверить наличие штрафа от ТЦК за нарушение правил воинского учета.