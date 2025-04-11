Как узнать о штрафе от ТЦК - детали

Штраф от ТЦК — где узнать о его наличии
Военнообязанный гражданин может узнать о наличии штрафа от ТЦК, получив соответствующее постановление. А после начала исполнительного производства информация о штрафе появится на портале "Дія".
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.
Вручение постановления о штрафе нарушителю
После того, как комиссия при территориальном центре комплектования принимает решение о штрафе за нарушение воинского учета тем или иным военнообязанным лицом, это лицо должно быть уведомлено о штрафе.
"Копия постановления в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено", — говорится в материале.
При этом, подчеркнули авторы материала, на портале "Дія" или другие электронные ресурсы такое постановление не направляется.
Когда штраф появляется в "Дії"
Если же гражданин не оплатил штраф вовремя, то производство по этому взысканию передается в исполнительную службу.
После этого гражданин сможет узнать о наличии штрафа через еще один источник - Единый государственный реестр исполнительных производств.
Также после открытия исполнительного производства информация о штрафе появляется уже и на портале "Дія".
Напомним, мы ранее писали о том, какой штраф является самым высоким для военнообязанных в апреле 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, когда именно может быть наложен штраф от территориального центра комплектования.
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