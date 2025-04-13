Если у военнообязанного изменились персональные данные, то о них надо сообщить ТЦК, отмечает юрист

Молодой человек на приеме в ТЦК. Фото: Генштаб ВСУ

Согласно действующему законодательству, граждане Украины, состоящие на воинском учете, обязаны своевременно сообщать территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) о любых изменениях в личных данных. Надо знать, какие конкретно данные, которые изменились, надо сообщать в ТЦК, чтобы не получить штраф.

Об этом в интервью Украинскому радио сообщил адвокат Роман Кичко.

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О чем надо информировать ТЦК в случае изменений

По словам юриста, к таким изменениям относятся: адрес проживания, семейное положение, место работы, уровень образования, наличие инвалидности и тому подобное. Несвоевременное сообщение об изменениях может привести к административной ответственности и уплате штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Срок для уведомления об изменении данных составляет семь дней с момента их возникновения. В случае просрочки оплаты штрафа, его сумма увеличивается вдвое и взимается принудительно.

Напомним, мы ранее писали о том, где и как узнать о наличии штрафов от территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, какие штрафы от ТЦК являются незаконными.