Які штрафи від ТЦК незаконні — пояснення адвоката та юридичні нюанси

Адвокат пояснив, які штрафи від ТЦК є незаконними
Адвокат розповів про поширені помилки у діях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зокрема щодо штрафів, які накладаються на громадян у межах мобілізаційного процесу. Юрист роз'яснив, у яких випадках дії ТЦК відповідають законодавству, а в яких — порушують його.
Про це зокрема висловився адвокат Роман Кичко в ефірі "Громадське радіо".
Чи має право ТЦК накладати штраф за відмову пройти ВЛК
За словами адвоката, штраф за відмову проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) не є правомірним, якщо людина має офіційно підтверджену відстрочку від мобілізації. Тобто громадянин, який відповідно до закону звільнений від призову, не зобов’язаний проходити медогляд, а отже — не може бути оштрафований за відмову.
Чи може бути штраф за повістку, яка прийшла поштою неналежним чином
Кичко також навів приклад з повістками, які надходять поштою. Якщо людина не отримала повістку, а поштове повідомлення не було доставлене належним чином, то і штраф, відповідно, є незаконним. При цьому адвокат наголосив, що в судовій практиці є випадки скасування подібних штрафів, коли доведено відсутність належного повідомлення про виклик.
Водночас існує виняток: якщо листоноша приносив повістку, і адресата не було вдома або той відмовився її отримувати, то поштове відділення робить відповідну позначку про відмову або відсутність. У такому разі повістка офіційно вважається врученою, а ігнорування виклику ТЦК може мати юридичні наслідки.
Проте, якщо причиною повернення листа є, наприклад, спливання терміну зберігання, то це є процедурним порушенням, і накладення штрафу — протиправне. Адвокат підкреслив, що у випадку неправильної відмітки з боку пошти громадяни мають підстави для оскарження дій ТЦК у судовому порядку.
Роман Кичко порадив чоловікам уважно перевіряти свої поштові скриньки та фіксувати всі деталі вручення чи повернення повісток, аби мати можливість захистити свої права у правовому полі.
Нагадаємо, адвокат пояснив, які наслідки будуть для військовозобов'язаних, які не сплатять своєчасно штраф.
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