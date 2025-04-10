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Адвокат пояснив, які штрафи від ТЦК є незаконними

10 квітня 2025 07:24
Артем Кругленко - Редактор
Які штрафи від ТЦК незаконні — пояснення адвоката та юридичні нюанси
Військовослужбовці перевіряють документи. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор

Адвокат розповів про поширені помилки у діях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зокрема щодо штрафів, які накладаються на громадян у межах мобілізаційного процесу. Юрист роз'яснив, у яких випадках дії ТЦК відповідають законодавству, а в яких — порушують його.

Про це зокрема висловився адвокат Роман Кичко в ефірі "Громадське радіо". 

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Чи має право ТЦК накладати штраф за відмову пройти ВЛК

За словами адвоката, штраф за відмову проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) не є правомірним, якщо людина має офіційно підтверджену відстрочку від мобілізації. Тобто громадянин, який відповідно до закону звільнений від призову, не зобов’язаний проходити медогляд, а отже — не може бути оштрафований за відмову.

Чи може бути штраф за повістку, яка прийшла поштою неналежним чином

Кичко також навів приклад з повістками, які надходять поштою. Якщо людина не отримала повістку, а поштове повідомлення не було доставлене належним чином, то і штраф, відповідно, є незаконним. При цьому адвокат наголосив, що в судовій практиці є випадки скасування подібних штрафів, коли доведено відсутність належного повідомлення про виклик.

Водночас існує виняток: якщо листоноша приносив повістку, і адресата не було вдома або той відмовився її отримувати, то поштове відділення робить відповідну позначку про відмову або відсутність. У такому разі повістка офіційно вважається врученою, а ігнорування виклику ТЦК може мати юридичні наслідки.

Проте, якщо причиною повернення листа є, наприклад, спливання терміну зберігання, то це є процедурним порушенням, і накладення штрафу — протиправне. Адвокат підкреслив, що у випадку неправильної відмітки з боку пошти громадяни мають підстави для оскарження дій ТЦК у судовому порядку.

Роман Кичко порадив чоловікам уважно перевіряти свої поштові скриньки та фіксувати всі деталі вручення чи повернення повісток, аби мати можливість захистити свої права у правовому полі.

Нагадаємо, адвокат пояснив, які наслідки будуть для військовозобов'язаних, які не сплатять своєчасно штраф. 

Також відомо, які штрафи загрожують військовим посадовцям.

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