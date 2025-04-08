Штрафи від ТЦК для посадових осіб — розмір штрафів під час воєнного стану

Працівник ТЦК виписує штраф. Фото: Миколаївський ОТЦК

Штрафи для посадовців за порушення законодавства про оборону та мобілізацію відрізняються від штрафів, які виписують військовозобов’язаним. Посадовців та юрособи штрафують на більшу суму.

Про це йдеться у матеріалі KadrEx.

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Крім порушення правил військового обліку, які стосуються лише фізичних осіб — призовників, військовозобов’язаних та резервістів, — територіальні центри комплектування контролюють і мають право виписати штрафи за порушення вітчизняного законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Тут вже можуть отримати штрафи не тільки звичайні громадяни, а й різноманітні посадовці.

Це, зокрема:

посадові особи органів державної влади;

органи місцевого самоврядування;

юридичні особи;

громадські об’єднання.

Розмір штрафів для посадовців

Штрафи для цих категорій дещо відрізняються від тих, які передбачені для звичайних військовозобов’язаних.

Мінімальний штраф для посадовців та юросіб під час дії воєнного стану — 34 тисячі гривень.

Максимальний же може сягати 60 тисяч.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи виписує територіальний центр комплектування штрафи за порушення військового обліку на підприємствах.

Додамо, ми повідомляли про те, що вважається основними видами порушень військового обліку.