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Штрафы для чиновников — их особенности во время войны

8 апреля 2025 07:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы от ТЦК для должностных лиц — размер штрафов во время военного положения
Работник ТЦК выписывает штраф. Фото: Николаевский ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Штрафы для должностных лиц за нарушение законодательства об обороне и мобилизации отличаются от штрафов, которые выписывают военнообязанным. Должностных лиц и юрлица штрафуют на большую сумму.

Об этом говорится в материале KadrEx.

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Кроме нарушения правил воинского учета, которые касаются только физических лиц — призывников, военнообязанных и резервистов, — территориальные центры комплектования контролируют и имеют право выписать штрафы за нарушение отечественного законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Здесь уже могут получить штрафы не только обычные граждане, но и различные должностные лица.

Это, в частности:

  • должностные лица органов государственной власти;
  • органы местного самоуправления;
  • юридические лица;
  • общественные объединения.

Размер штрафов для должностных лиц

Штрафы для этих категорий несколько отличаются от тех, которые предусмотрены для обычных военнообязанных.

Минимальный штраф для должностных лиц и юрлиц во время действия военного положения — 34 тысячи гривен.

Максимальный же может достигать 60 тысяч.

Напомним, мы ранее писали о том, выписывает ли территориальный центр комплектования штрафы за нарушение воинского учета на предприятиях.

Добавим, мы сообщали о том, что считается основными видами нарушений воинского учета.

закон штраф оборонная сфера мобилизация ТЦК и СП
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