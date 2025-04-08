Штрафы от ТЦК для должностных лиц — размер штрафов во время военного положения

Штрафы для чиновников — их особенности во время войны
Штрафы для должностных лиц за нарушение законодательства об обороне и мобилизации отличаются от штрафов, которые выписывают военнообязанным. Должностных лиц и юрлица штрафуют на большую сумму.
Об этом говорится в материале KadrEx.
Нарушение законодательства о мобилизации
Кроме нарушения правил воинского учета, которые касаются только физических лиц — призывников, военнообязанных и резервистов, — территориальные центры комплектования контролируют и имеют право выписать штрафы за нарушение отечественного законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Здесь уже могут получить штрафы не только обычные граждане, но и различные должностные лица.
Это, в частности:
- должностные лица органов государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- юридические лица;
- общественные объединения.
Размер штрафов для должностных лиц
Штрафы для этих категорий несколько отличаются от тех, которые предусмотрены для обычных военнообязанных.
Минимальный штраф для должностных лиц и юрлиц во время действия военного положения — 34 тысячи гривен.
Максимальный же может достигать 60 тысяч.
Напомним, мы ранее писали о том, выписывает ли территориальный центр комплектования штрафы за нарушение воинского учета на предприятиях.
Добавим, мы сообщали о том, что считается основными видами нарушений воинского учета.
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