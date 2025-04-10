Какие штрафы от ТЦК незаконны — объяснение адвоката и юридические нюансы

Военнослужащие проверяют документы. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК и СП

Адвокат рассказал о распространенных ошибках в действиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в частности относительно штрафов, которые накладываются на граждан в рамках мобилизационного процесса. Юрист разъяснил, в каких случаях действия ТЦК соответствуют законодательству, а в каких — нарушают его.

Об этом в частности высказался адвокат Роман Кичко в эфире "Громадське радіо".

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Имеет ли право ТЦК накладывать штраф за отказ пройти ВВК

По словам адвоката, штраф за отказ проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) не является правомерным, если человек имеет официально подтвержденную отсрочку от мобилизации. То есть гражданин, который в соответствии с законом освобожден от призыва, не обязан проходить медосмотр, а значит — не может быть оштрафован за отказ.

Может ли быть штраф за повестку, которая пришла по почте ненадлежащим образом

Кичко также привел пример с повестками, которые поступают по почте. Если человек не получил повестку, а почтовое сообщение не было доставлено должным образом, то и штраф, соответственно, является незаконным. При этом адвокат отметил, что в судебной практике есть случаи отмены подобных штрафов, когда доказано отсутствие надлежащего уведомления о вызове.

В то же время существует исключение: если почтальон приносил повестку, и адресата не было дома или тот отказался ее получать, то почтовое отделение делает соответствующую отметку об отказе или отсутствии. В таком случае повестка официально считается врученной, а игнорирование вызова ТЦК может иметь юридические последствия.

Однако, если причиной возврата письма является, например, истечение срока хранения, то это является процедурным нарушением, и наложение штрафа — противоправно. Адвокат подчеркнул, что в случае неправильной отметки со стороны почты граждане имеют основания для обжалования действий ТЦК в судебном порядке.

Роман Кичко посоветовал мужчинам внимательно проверять свои почтовые ящики и фиксировать все детали вручения или возвращения повесток, чтобы иметь возможность защитить свои права в правовом поле.

Напомним, адвокат объяснил, какие последствия будут для военнообязанных, которые не оплатят своевременно штраф.

Также известно, какие штрафы грозят военным чиновникам.