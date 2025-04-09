Якщо не сплатив штрафи від ТЦК — що чекає

Співробітники ТЦК розшукують порушника військового обліку. Фото: Sobitie

Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, має 15 днів на сплату штрафу після постанови ТЦК. Після цього цією справою займеться виконавча служба, а сам штраф зросте удвічі.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

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15 днів на сплату штрафу

Територіальний центр комплектування виписує військовозобов’язаним штрафи за порушення тих чи інших правил військового обліку.

Штраф, оформлений в ТЦК, громадянин має оплатити протягом 15-денного терміну.

"Однак, якщо особа не виконала вимогу законодавства та установлений частиною першою статті 307 КУпАП, що становить 15 днів, не сплатила штраф від ТЦК та СП, то такий згідно вимог статті 308 КУпАП передається на примусове виконання до державної виконавчої служби", — йдеться у матеріалі.

Зростання штрафів від ТЦК

Крім того, після передання постанови про накладення штрафу на порушника військового обліку сума штрафу збільшується.

Вона становитиме подвійний розмір відносно базового розміру — від 34 000 до 51 000 гривень.

Крім того, з порушника стягуються витрати на облік усіх вчинених військовозобов’язаним правопорушень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким буде найбільший штраф для військовозобов’язаних у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, як перевірити наявність штрафу від ТЦК.