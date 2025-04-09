Если не оплатил штрафы от ТЦК — что ждет

Сотрудники ТЦК разыскивают нарушителя воинского учета. Фото: Sobitie

Военнообязанный гражданин, нарушивший правила воинского учета, имеет 15 дней на уплату штрафа после постановления ТЦК. После этого этим делом займется исполнительная служба, а сам штраф возрастет вдвое.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

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15 дней на уплату штрафа

Территориальный центр комплектования выписывает военнообязанным штрафы за нарушение тех или иных правил воинского учета.

Штраф, оформленный в ТЦК, гражданин должен оплатить в течение 15-дневного срока.

"Однако, если лицо не выполнило требование законодательства и установленный частью первой статьи 307 КУоАП, что составляет 15 дней, не оплатило штраф от ТЦК и СП, то такой согласно требованиям статьи 308 КУоАП передается на принудительное исполнение в государственную исполнительную службу", — говорится в материале.

Рост штрафов от ТЦК

Кроме того, после передачи постановления о наложении штрафа на нарушителя воинского учета сумма штрафа увеличивается.

Она составит двойной размер относительно базового размера — от 34 000 до 51 000 гривен.

Кроме того, с нарушителя взимаются расходы на учет всех совершенных военнообязанным правонарушений.

Напомним, мы ранее писали о том, каким будет самый большой штраф для военнообязанных в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, как проверить наличие штрафа от ТЦК.