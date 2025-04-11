Оскарження штрафу ТЦК — підстави для оскарження

Громадяни на прийомі в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має не більше 10 днів після отримання інформації про штраф від ТЦК, аби оскаржити його. Юристи називають три основні підстави для оскарження штрафу.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

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Громадянин України, який отримав повідомлення про штраф, виписаний територіальним центром комплектування, має право на оскарження постанови про штраф.

Для цього він має підготувати та направити позовну заяву до місцевого суду — за місцем власного перебування чи розташування ТЦК.

На це військовозобов’язаний має 10 календарних днів.

Підстави для оскарження штрафу

Юристи називають три основних підстави для оскарження постанови територіального центру комплектування про штраф.

Перше — це відсутність складу адміністративного правопорушення. Така підстава може бути чинною, якщо військовозобов’язаний не порушував закон чи не існує доказів цього.

Друга підстава — пропущення строку притягнення до відповідальності. Як відомо, ТЦК має три місяці з моменту виявлення правопорушення, але не більше року з дня вчинення порушення, після чого оштрафувати громадянина уже неможливо.

Третя підстава — це наявність процесуальних порушень. Наприклад, відсутність складеного протоколу, порушення прав особи на участь у розгляді справи, неправильно складені документи та інші порушення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно оскаржити штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як оскаржити штраф територіального центру комплектування у судовому порядку.