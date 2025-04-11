Обжалование штрафа ТЦК - основания для обжалования

Граждане на приеме в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК

Военнообязанный гражданин имеет не более 10 дней после получения информации о штрафе от ТЦК, чтобы обжаловать его. Юристы называют три основных основания для обжалования штрафа.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

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Гражданин Украины, который получил уведомление о штрафе, выписанный территориальным центром комплектования, имеет право на обжалование постановления о штрафе.

Для этого он должен подготовить и направить исковое заявление в местный суд — по месту собственного пребывания или расположения ТЦК.

На это у военнообязанного есть 10 календарных дней.

Основания для обжалования штрафа

Юристы называют три основных основания для обжалования постановления территориального центра комплектования о штрафе.

Первое — это отсутствие состава административного правонарушения. Такое основание может быть действующим, если военнообязанный не нарушал закон или не существует доказательств этого.

Второе основание — пропуск срока привлечения к ответственности. Как известно, ТЦК имеет три месяца с момента выявления правонарушения, но не более года со дня совершения нарушения, после чего оштрафовать гражданина уже невозможно.

Третье основание — это наличие процессуальных нарушений. Например, отсутствие составленного протокола, нарушение прав лица на участие в рассмотрении дела, неправильно составленные документы и другие нарушения.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно обжаловать штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как обжаловать штраф территориального центра комплектования в судебном порядке.