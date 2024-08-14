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Експерт пояснив, як оскаржити рішення ТЦК

14 серпня 2024 22:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Юрист пояснив, як оскаржити рішення ТЦК в суді
Засідання суду. Фото: Ґрати
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Термін оновлення військово-облікових даних сплив 16 липня. Наразі деякі громадяни, які користувалися мобільним застосунком "Резерв+" для оновлення інформації, все одно отримують штрафи від 17 до 25 тисяч гривень.

Юрист Богдан Врублевський розповів, що робити в такій ситуації в інтерв'ю УНІАН.

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Юрист зазначив, що можливість оскарження штрафу залежить від обставин його накладення. Він радить звертати увагу на такі моменти при оскарженні штрафу:

  • Неналежне повідомлення про розгляд справи. Відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), кожен має право бути присутнім на розгляді справи, що його стосується. Відсутність такого повідомлення порушує це право, позбавляючи можливості захистити себе та надати докази на свою користь.
  • Неправильне складання постанови. Часто ТЦК обмежується загальними формулюваннями порушень без конкретних доказів вини. Важливо перевіряти, чи правильно зазначені правові норми в постанові. Неправильне посилання на норми закону може стати підставою для оскарження.
  • Перевищення строків притягнення до адміністративної відповідальності. Штрафи можуть накладатися за порушення, вчинені значно раніше, ніж складено протокол. Відповідно до статті 38 КУпАП, адміністративне стягнення може бути накладене лише протягом визначеного строку. Якщо цей строк сплив, постанова є незаконною.

Юрист зазначає, що у разі виявлення порушень у постанові ТЦК (відсутність доказів, неправильні правові норми, перевищення строків), рішення можна оскаржити в суді. Для цього необхідно подати адміністративний позов протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Якщо строк пропущено з поважних причин, його можна відновити в судовому порядку.

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