Юрист объяснил, как обжаловать решение ТЦК в суде

Заседание суда. Фото: Грати

Срок обновления военно-учетных данных истечения 16 июля. Пока некоторые граждане, которые пользовались мобильным приложением "Резерв+" для обновления информации, все равно получают штрафы от 17 до 25 тысяч гривен.

Юрист Богдан Врублевский рассказал, что делать в таковой в интервью УНИАН.

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Как обжаловать штраф ТЦК

Юрист отметил, что возможность обжалования штрафа зависит от обстоятельств его наложения. Он советует обращать внимание на следующие моменты при обжаловании штрафа:

Ненадлежащее сообщение о рассмотрении дела . Согласно статье 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), каждый имеет право присутствовать на рассмотрении дела, которое его касается. Отсутствие такого сообщения нарушает это право, лишая возможности защитить себя и предоставить доказательства в свою пользу.

. Согласно статье 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), каждый имеет право присутствовать на рассмотрении дела, которое его касается. Отсутствие такого сообщения нарушает это право, лишая возможности защитить себя и предоставить доказательства в свою пользу. Неправильное составление постановления . Часто ТЦК ограничивается общими формулировками нарушений без конкретных доказательств вины. Важно проверять, правильно ли указаны правовые нормы в постановлении. Неправильная ссылка на нормы закона может стать основанием для обжалования.

. Часто ТЦК ограничивается общими формулировками нарушений без конкретных доказательств вины. Важно проверять, правильно ли указаны правовые нормы в постановлении. Неправильная ссылка на нормы закона может стать основанием для обжалования. Превышение сроков привлечения к административной ответственности. Штрафы могут налагаться за нарушения, совершенные значительно раньше составленного протокола. Согласно статье 38 КУоАП, административное взыскание может быть наложено только в течение определенного срока. Если этот срок истек, постановление незаконно.

Юрист отмечает, что при выявлении нарушений в постановлении ТЦК (отсутствие доказательств, неправильные правовые нормы, превышение сроков), решение можно обжаловать в суде. Для этого необходимо подать административный иск в течение десяти дней с момента получения постановления. Если срок пропущен по уважительной причине, его можно восстановить в судебном порядке.