Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Эксперт объяснил, как обжаловать решение ТЦК arrow

Эксперт объяснил, как обжаловать решение ТЦК

14 августа 2024 22:28
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Юрист объяснил, как обжаловать решение ТЦК в суде
Заседание суда. Фото: Грати
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Срок обновления военно-учетных данных истечения 16 июля. Пока некоторые граждане, которые пользовались мобильным приложением "Резерв+" для обновления информации, все равно получают штрафы от 17 до 25 тысяч гривен.

Юрист Богдан Врублевский рассказал, что делать в таковой в интервью УНИАН.

Читайте также:

Как обжаловать штраф ТЦК

Юрист отметил, что возможность обжалования штрафа зависит от обстоятельств его наложения. Он советует обращать внимание на следующие моменты при обжаловании штрафа:

  • Ненадлежащее сообщение о рассмотрении дела. Согласно статье 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), каждый имеет право присутствовать на рассмотрении дела, которое его касается. Отсутствие такого сообщения нарушает это право, лишая возможности защитить себя и предоставить доказательства в свою пользу.
  • Неправильное составление постановления. Часто ТЦК ограничивается общими формулировками нарушений без конкретных доказательств вины. Важно проверять, правильно ли указаны правовые нормы в постановлении. Неправильная ссылка на нормы закона может стать основанием для обжалования.
  • Превышение сроков привлечения к административной ответственности. Штрафы могут налагаться за нарушения, совершенные значительно раньше составленного протокола. Согласно статье 38 КУоАП, административное взыскание может быть наложено только в течение определенного срока. Если этот срок истек, постановление незаконно.

Юрист отмечает, что при выявлении нарушений в постановлении ТЦК (отсутствие доказательств, неправильные правовые нормы, превышение сроков), решение можно обжаловать в суде. Для этого необходимо подать административный иск в течение десяти дней с момента получения постановления. Если срок пропущен по уважительной причине, его можно восстановить в судебном порядке.

Также важные новости дня по теме:

суд Украина штраф ТЦК и СП юрист судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:41 Бои в Курской области — Лубинец провел телефонный разговор с Москальковой

22:33 На Львовщине судили военнообязанного, который проигнорировал боевую повестку — что решил суд

22:28 Эксперт объяснил, как обжаловать решение ТЦК

22:25 Шесть лет борьбы с болезнью — у Арсения Яценюка умерла сестра

22:19 Отключение в Одесской области — в Укрэнерго рассказали о графиках на завтра

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

22:17 Во Львове военный добивался через суд дополнительных выплат на лечение — какое решение принял суд

21:54 В Одесской ОВА сообщили подробности вечерних обстрелов города — что стало целью врага

21:45 Экс-командир Азова назвал причину уменьшения количества скандалов с ТЦК

21:37 Получение приписного за границей — насколько это реально

21:18 Взрыв гранаты в кафе Киева — стали известны подробности инцидента

22:41 Бои в Курской области — Лубинец провел телефонный разговор с Москальковой

22:33 На Львовщине судили военнообязанного, который проигнорировал боевую повестку — что решил суд

22:28 Эксперт объяснил, как обжаловать решение ТЦК

22:25 Шесть лет борьбы с болезнью — у Арсения Яценюка умерла сестра

22:19 Отключение в Одесской области — в Укрэнерго рассказали о графиках на завтра

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

22:17 Во Львове военный добивался через суд дополнительных выплат на лечение — какое решение принял суд

21:54 В Одесской ОВА сообщили подробности вечерних обстрелов города — что стало целью врага

21:45 Экс-командир Азова назвал причину уменьшения количества скандалов с ТЦК

21:37 Получение приписного за границей — насколько это реально

21:18 Взрыв гранаты в кафе Киева — стали известны подробности инцидента

18:43 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы