Юрист объяснил, как обжаловать решение ТЦК в суде

Эксперт объяснил, как обжаловать решение ТЦК
Срок обновления военно-учетных данных истечения 16 июля. Пока некоторые граждане, которые пользовались мобильным приложением "Резерв+" для обновления информации, все равно получают штрафы от 17 до 25 тысяч гривен.
Юрист Богдан Врублевский рассказал, что делать в таковой в интервью УНИАН.
Как обжаловать штраф ТЦК
Юрист отметил, что возможность обжалования штрафа зависит от обстоятельств его наложения. Он советует обращать внимание на следующие моменты при обжаловании штрафа:
- Ненадлежащее сообщение о рассмотрении дела. Согласно статье 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), каждый имеет право присутствовать на рассмотрении дела, которое его касается. Отсутствие такого сообщения нарушает это право, лишая возможности защитить себя и предоставить доказательства в свою пользу.
- Неправильное составление постановления. Часто ТЦК ограничивается общими формулировками нарушений без конкретных доказательств вины. Важно проверять, правильно ли указаны правовые нормы в постановлении. Неправильная ссылка на нормы закона может стать основанием для обжалования.
- Превышение сроков привлечения к административной ответственности. Штрафы могут налагаться за нарушения, совершенные значительно раньше составленного протокола. Согласно статье 38 КУоАП, административное взыскание может быть наложено только в течение определенного срока. Если этот срок истек, постановление незаконно.
Юрист отмечает, что при выявлении нарушений в постановлении ТЦК (отсутствие доказательств, неправильные правовые нормы, превышение сроков), решение можно обжаловать в суде. Для этого необходимо подать административный иск в течение десяти дней с момента получения постановления. Если срок пропущен по уважительной причине, его можно восстановить в судебном порядке.
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