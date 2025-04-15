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Уплата штрафа от ТЦК — достаточно ли только реквизитов

15 апреля 2025 07:07
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как оплатить штраф от ТЦК по реквизитам - детали
Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Одних только реквизитов недостаточно для того, чтобы уплатить штраф за нарушение правил воинского учета. Территориальный центр комплектования должен составить протокол, провести слушания и утвердить постановление о наложении штрафа.

Об этом говорится в материале Kadroland.

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Процесс уплаты штрафа состоит из нескольких этапов.

Оплатить штраф только с реквизитами невозможно, это противозаконно.

"Если вам просто вручили бумажку с реквизитами для оплаты штрафа — это нарушение процедуры. Такие действия могут свидетельствовать о злоупотреблениях со стороны работников ТЦК", — говорится в материале Kadroland.

Процедура наложения штрафа

Прежде всего должен быть составлен протокол о нарушении правил воинского учета, этот документ предоставляется нарушителю.

После этого в ТЦК происходит рассмотрение дела в присутствии гражданина. Следствием рассмотрения должно стать решение руководителя ТЦК о принятии постановления о штрафе.

И только после этого штраф может быть наложен.

Напомним, мы ранее писали о том, за несообщение каких изменений в личных данных ТЦК может оштрафовать военнообязанного.

Добавим, мы сообщали о том, какие три основания существуют для обжалования штрафа, выписанного ТЦК.

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