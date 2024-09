Умер актер и певец Крис Кристоферсон

Кантри-певец и актер Крис Кристофферсон. Фото: Reuters

Ушел из жизни известный кантри-певец и обладатель Грэмми Крис Кристофферсон. Ему было 88 лет.

Об этом сообщает издание People.

Умер Крис Кристофферсон

Представитель звезды сообщил, что Крис скончался в своем доме на Мауе в субботу, 28 сентября, в окружении семьи.

"С болью в сердце мы делимся новостью, что наш муж/отец/дедушка Крис Кристофферсон мирно ушел из жизни в субботу, 28 сентября, у себя дома. Спасибо вам за то, что любили его все эти годы, и когда вы видите радугу, знайте, что он улыбается нам всем", — говорится в заявлении его семьи, передает PEOPLE.

Он написал несколько классических кантри-песен, среди которых Sunday Morning Coming Down, которую исполняли Рэй Стивенс и Джонни Кэш, и Me and Bobby McGee Дженис Джоплин.

Кристофферсон получил три награды Грэмми, в том числе за лучшую кантри-песню Help Me Make It Through the Night.

Он также стал известен, сыграв с Барбарой Стрейзанд в римейке "Звезда родилась" в 1976 году. Роль рокера-саморазрушителя Джона Нормана Говарда принесла актеру награду "Золотой глобус" в 1977 году.

Крис Кристоферсон и Барбара Стрейзанд в фильме "Звезда родилась". Фото: Courtesy Everett Collection

Он также известен за ролью Уистлера в трилогии "Блэйд" вместе с Уэсли Снайпсом.

