Универсальная функция — зачем включать "Режим полета" на смартфоне

Режим полета на смартфоне. Фото: Unsplash

Самолетный или "авиарежим" сначала создавали исключительно для авиаперелетов, чтобы смартфоны не мешали бортовым системам. Впрочем, отключение всех беспроводных модулей — мобильной связи, Wi-Fi, Bluetooth и GPS — оказалось полезным и на земле: от экономии заряда до быстрой зарядки.

Об этом пишет ТСН.ua.

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Включая авиарежим, пользователь фактически "обесточивает" ресурсоемкие радиомодули смартфона, поэтому энергопотребление сразу падает. Это особенно ценно, когда под рукой нет зарядного устройства, а нужно оставить телефон включенным как можно дольше.

Авиарежим поможет и в случае потери сигнала. Вместо перезагрузки устройства достаточно коротко выключить и снова активировать беспроводные модули — смартфон быстрее "найдет" сеть.

Еще одно преимущество — ускоренное пополнение батареи. Когда все радиослужбы выключены, смартфон заряжается заметно быстрее, что выручает перед важной поездкой или встречей.

Наконец, авиарежим обеспечивает цифровую "тишину". Во время переговоров, отдыха или медитации достаточно нажать одну кнопку, чтобы полностью отсечь поток уведомлений и посторонних вызовов, не выключая гаджет. Таким образом, опция, придуманная для самолета, превратилась в универсальный инструмент энергосбережения, удобства и личного комфорта.

Напомним, при выборе нового смартфона большинство из нас видели в перечне характеристик технологию NFC. Однако не все имеют представление о том, для чего она предназначена. На самом деле ее использование может облегчить выполнение некоторых действий.

Также мы писали, что пользователи привыкли выключать различные устройства после завершения их использования. Эксперты отмечают, что так же нужно относиться и к своим смартфонам.