Чип NFC у смартфонах — для чого він потрібен та як використовується

Безконтактна оплата смартфоном на NFC-терміналі. Фото: Unsplash

Більшість з нас бачили в характеристиках смартфонів технологію NFC, проте не всі мають уявлення про те, для чого вона призначена. Насправді це зручний спосіб бездротової передачі даних на невелику відстань.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке NFC та для чого він використовується.

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Що таке технологія NFC

NFC розглядають як максимально швидку й зручну технологію для обміну інформацією на невеликій відстані. Коли два пристрої з NFC-чипами опиняються поруч, вони миттєво "знаходять" один одного, обмінюються потрібними даними й завершують зв'язок. Найкращим для розуміння прикладом буде ключ від домофона у під'їзді — в ньому встановлено NFC-чип, який налаштований на одну частоту з контактною площадкою у домофоні.

На відміну від Bluetooth, таке з'єднання потребує менше енергії та відбувається значно швидше. Крім того, радіус дії обмежений кількома сантиметрами, тому ризик перехоплення інформації майже відсутній.

Для чого використовується NFC у смартфонах

Перш ніж зрозуміти, як використовувати NFC, необхідно переконатися, що смартфон підтримує його. Для цього потрібно перейти у налаштування пристрою у розділ "Бездротові мережі" або "Підключення" та знайти там пункт "NFC".

Найчастіше технологію використовують для безконтактної оплати. Смартфон із вбудованим чипом може "емулювати" банківську картку, тому в магазині достатньо піднести розблокований телефон до термінала й зачекати на звуковий сигнал.

Для початку роботи потрібно встановити застосунок на зразок Google Pay чи Apple Pay, додати туди дані своєї картки й увімкнути NFC у налаштуваннях. Деякі банки в Україні, серед яких ПриватБанк і Монобанк, роблять цей процес особливо простим, дозволяючи швидко інтегрувати картку в гаманець Google Pay або Apple Pay без зайвих кроків.

Окрім оплати, NFC дає змогу миттєво передавати файли чи посилання між двома смартфонами. Для цього розблоковані пристрої з активованою функцією NFC прикладають задніми панелями один до одного, після чого контент автоматично відправляється, а з'єднання завершується, щойно передача даних успішно завершиться. Крім того, існують спеціальні мітки з записаними завданнями чи командами (наприклад, увімкнути Wi-Fi чи зателефонувати за певним номером). Якщо доторкнутися до такої мітки телефоном, потрібна дія виконується автоматично.

Технологія NFC залишиться популярною ще довгий час. Вона не лише є зручною, а й безпечною. Наявність чипа у смартфоні, смартгодиннику чи іншому гаджеті значно спрощує життя — від оплати покупок до розблокування дверей з електронними замками.

Нагадаємо, майже всі пристрої, які ми використовуємо, включно зі смартфонами, залежать від Wi-Fi. Це зручна бездротова технологія доступу в інтернет, проте не всі знають про те, як вона впливає на наше здоров'я.

Також ми писали, що Bluetooth щоденно використовується мільярдами людей по всій планеті для підключення аксесуарів. Більшість з нас, ймовірно, його навіть ніколи не вимикає, та чи потрібно взагалі це робити.