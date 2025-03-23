Bluetooth на смартфоні — чи потрібно вимикати, якщо не використовується

Логотип технології Bluetooth. Фото: Pexels

Bluetooth став невіднятною технологією розумних пристроїв та смартфонів. Маючи безліч аксесуарів, які під'єднуються завдяки їй, більшість з нас, ймовірно, ніколи не вимикає цю функцію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи потрібно вимикати Bluetooth.

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Чи потрібно на смартфоні вимикати Bluetooth, якщо не використовуєте його

Існують причини, які можуть спонукати вимикати Bluetooth, коли він не використовується. Наприклад, люди, які дбають про свою безпеку, стверджують, що залишення його увімкненим дає потенційним зловмисникам ще один вектор для атак. Окрім цього, Bluetooth розряджає батарею у фоновому режимі, хоча і незначно, споживаючи майже мізерну кількість.

Чи існує ризик зламу через Bluetooth

Насправді у мережі дуже важко знайти випадки, коли когось зламували через Bluetooth. Зрозуміло, що ранні версії були більш вразливі до хакерських атак, тому вимикати функцію можна на старих телефонах, де вона давно не оновлювалася. Проте навряд чи у вас залишився такий пристрій.

Чи розряджає Bluetooth батарею

Щодо розряджання батареї, при активній роботі Bluetooth витрачає заряд зовсім невеликими частками, але цікаво, що в режимі очікування споживання буде трохи більшим, оскільки мережа технології постійно шукатиме пристрої для сполучення поблизу. Попри це, втрата близько 2% заряду протягом всього робочого дня навряд чи позначиться на комфорті користування пристроєм.

Можливо, існує лише один сценарій, коли варто вимкнути Bluetooth, щоб заощадити заряд батареї — якщо рівень заряду менш як 5%. У такому випадку будь-які додаткові споживачі енергії матимуть значення.

Чи впливає Bluetooth на здоров'я людини

Як і вплив Wi-Fi, так і Bluetooth не мають жодних доказів серйозної негативної дії на людину. Ба більше, розмовляти через Bluetooth-гарнітуру може бути навіть безпечніше, ніж безпосередньо через смартфон, оскільки до мінімуму зводиться електромагнітне випромінювання.

Якщо вимірювати значення випромінювання від телефону та від навушників, Bluetooth-пристрої мають максимальну потужність до 1 мВт, водночас смартфони працюють на потужності від 2000 мВт, використовуючи мережі 4G.

Таким чином, вимикати Bluetooth на ніч або просто в час, коли ви ним не користуєтеся, немає сенсу. Окрім того, навіть якщо ви його вимкнете, через деякий час функція увімкнеться автоматично.

Нагадаємо, кожен смартфон оснащений функцією "Режим польоту", яка вимикає всі бездротові з'єднання. Зазвичай її вмикають у літаках, виходячи з назви, однак вона має свої певні можливості й у повсякденному житті.

Також ми писали, що хоча смартфони й стали незамінними інструментами в житті кожного, вони також можуть бути джерелом небезпеки. Перегрів акумулятора може спричинити один із найризикованіших випадків — займання в кишені.