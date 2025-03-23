Bluetooth на смартфоне — нужно ли выключать, если не используется

Логотип технологии Bluetooth. Фото: Pexels

Bluetooth стал неотъемлемой технологией умных устройств и смартфонов. Имея множество аксессуаров, которые подключаются благодаря ей, большинство из нас, вероятно, никогда не выключает эту функцию.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, нужно ли выключать Bluetooth.

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Нужно ли на смартфоне выключать Bluetooth, если не используете его

Существуют причины, которые могут побудить выключать Bluetooth, когда он не используется. Например, люди, которые заботятся о своей безопасности, утверждают, что оставление его включенным дает потенциальным злоумышленникам еще один вектор для атак. Кроме этого, Bluetooth разряжает батарею в фоновом режиме, хотя и незначительно, потребляя почти мизерное количество.

Существует ли риск взлома через Bluetooth

На самом деле в сети очень трудно найти случаи, когда кого-то взламывали через Bluetooth. Понятно, что ранние версии были более уязвимы к хакерским атакам, поэтому выключать функцию можно на старых телефонах, где она давно не обновлялась. Однако вряд ли у вас осталось такое устройство.

Разряжает ли Bluetooth батарею

Что касается разрядки батареи, при активной работе Bluetooth расходует заряд совсем небольшими долями, но интересно, что в режиме ожидания потребление будет немного больше, поскольку сеть технологии постоянно будет искать устройства для сопряжения поблизости. Несмотря на это, потеря около 2% заряда в течение всего рабочего дня вряд ли скажется на комфорте пользования устройством.

Возможно, существует только один сценарий, когда стоит выключить Bluetooth, чтобы сэкономить заряд батареи — если уровень заряда менее 5%. В таком случае любые дополнительные потребители энергии будут иметь значение.

Влияет ли Bluetooth на здоровье человека

Как и влияние Wi-Fi, так и Bluetooth не имеют никаких доказательств серьезного негативного воздействия на человека. Более того, разговаривать через Bluetooth-гарнитуру может быть даже безопаснее, чем непосредственно через смартфон, поскольку до минимума сводится электромагнитное излучение.

Если измерять значение излучения от телефона и от наушников, Bluetooth-устройства имеют максимальную мощность до 1 мВт, в то время как смартфоны работают на мощности от 2000 мВт, используя сети 4G.

Таким образом, выключать Bluetooth на ночь или просто во время, когда вы им не пользуетесь, нет смысла. Кроме того, даже если вы его выключите, через некоторое время функция включится автоматически.

Напомним, каждый смартфон оснащен функцией "Режим полета", которая выключает все беспроводные соединения. Обычно ее включают в самолетах, исходя из названия, однако она имеет свои определенные возможности и в повседневной жизни.

Также мы писали, что хотя смартфоны и стали незаменимыми инструментами в жизни каждого, они также могут быть источником опасности. Перегрев аккумулятора может вызвать один из самых рискованных случаев — возгорание в кармане.