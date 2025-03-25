Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч — що буде в іншому випадку

Дівчина у ліжку зі смартфоном в руках. Фото: Pexels

Бездротовий доступ в інтернет є надзвичайно корисним, і майже всі пристрої, включно зі смартфонами, якими ми користуємося, залежать від Wi-Fi. Проте мало хто замислюється над тим, як він впливає на наше здоров'я.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні перед сном.

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Чи варто вимикати Wi-Fi на ніч

Всі пристрої в нашому домі, які під'єднані до Wi-Fi мережі, безперервно піддають нас впливу електромагнітного випромінювання. Здається, що найкращим способом захистити себе від цього впливу — вимкнути Wi-Fi, але наші пристрої не зможуть повноцінно працювати без підключення до інтернету. Через це виникає питання: а чи варто вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч?

Існує кілька причин, чому варто робити це, і більшість з них пов'язані зі здоров'ям. По-перше, коли ми вимикаємо Wi-Fi на ніч, ми зменшуємо вплив електромагнітного випромінювання. До того ж вам не доведеться постійно перевіряти телефон перед сном або коли ви лягаєте спати.

Деякі дослідження вчених довели, що при вимкненні Wi-Fi на телефоні у людини зменшується тривожність, оскільки якість сну буде кращою, якщо ви не будете відволікатися на сповіщення, вібрацію тощо, які заважатимуть під час сну.

Не менш важливим є те, що з вимкненим Wi-Fi ви зможете економити заряд батареї. Смартфон відпочиватиме разом з вами та розряджатиметься набагато повільніше, тим самим збільшуючи термін служби акумулятора. Особливо це актуально для старих пристроїв.

Також варто враховувати, що телефон може самостійно під'єднуватися до інших Wi-Fi мереж без вашого відома, коли ви спите. Це працює у випадку, якщо налаштування Wi-Fi виставлені таким чином, що він може робити це автоматично. Такі "прогулянки" смартфона можуть становити певні ризики для безпеки, якщо він під'єднається до небезпечної або шкідливої мережі.

Нагадаємо, в житті кожного користувача настає момент, коли потрібно придбати новий телефон. Проте це не означає, що потрібно забувати про старий пристрій, якщо він працює на базі Android. Існує безліч способів надихнути його на друге життя та зробити знову корисним.

Також ми писали, що більшість з нас користується Bluetooth, маючи безліч аксесуарів, починаючи від бездротових навушників до автомагнітоли. Не всі з нас вимикають його, якщо не користуються, проте мало хто замислюється, чи потрібно насправді робити це.