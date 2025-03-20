Як використовувати старий телефон на Android — 9 крутих і корисних ідей

Смартфон, закріплений у спеціальній підставці. Фото: Pexels

Перехід на новий телефон — це завжди важливий етап у житті кожного користувача, проте це не означає, що старий Android-пристрій потрібно залишити припадати пилом у шафі. Існує безліч креативних способів дати йому друге життя та зробити його корисним.

Про це пише MakeUseOf.

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Використовуйте його як камеру безпеки або радіоняню

Не обов'язково витрачати гроші на дорогу камеру безпеки або радіоняню, якщо у вас завалявся старий телефон на Android. Можна завантажити спеціальний додаток для відеоняні, наприклад, BabyCam, або перетворити його на IP-камеру за допомогою програми IP Phone Camera.

Використовуйте його як відеореєстратор

Якщо попередній Android-телефон має хорошу камеру, його можна переобладнати як відеореєстратор для автомобіля. Це може бути корисно для запису дорожніх інцидентів, мальовничих поїздок або несподіваних подій.

Для налаштування достатньо лише завантажити додаток для відеореєстратора, закріпити телефон на приладовій панелі або лобовому склі та під'єднати його до джерела живлення.

Перетворення на пристрій для читання електронних книг

Любителі читання можуть завантажити програми для читання електронних книг, такі як Kindle, Google Play Books або будь-яку іншу зручну. Такі програми підтримують різні формати й надають доступ до величезної бібліотеки книг, журналів і коміксів.

Використовуйте його як портативну ігрову консоль

Який-небудь PlayStation або ПК — це чудово, але вони не зрівняються зі зручністю портативного ігрового пристрою. Запасний телефон можна використовувати як ігрову консоль, скориставшись хмарними сервісами Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now або Steam Link, щоб відтворювати ігри без потреби в потужному обладнанні.

Для Android існує безліч емуляторів відомих класичних консолей, які здатні запускати ретро-ігри на вашому пристрої.

Перетворіть його на цифровий годинник або фоторамку

Якщо ваш смартфон недостатньо продуктивний для ігор, його можна перетворити на функціональний і стильний приліжковий годинник. Можна завантажити додаток на кшталт Flip Clock і встановити телефон на підставку, бажано з бездротовою зарядкою.

Крім того, ви можете використовувати телефон як цифрову фоторамку, застосовуючи функцію слайд-шоу в додатку Google Фото.

Перепрофілюйте його на GPS-трекер

Старий Android-телефон можна використовувати як надійний GPS-трекер завдяки функції "Знайти мій пристрій". Можна перевіряти місцеперебування вашого автомобіля або забезпечити безпеку своєї дитини.

Просто увімкніть функцію "Знайти мій пристрій", авторизуйтеся за допомогою свого облікового запису Google та покладіть телефон у безпечне місце — у рюкзак дитини або бардачок автомобіля.

Посильте свій Wi-Fi, перетворивши його на ретранслятор сигналу

Існують способи посилити сигнал Wi-Fi вдома чи в офісі, перетворивши свій старий Android-телефон на Wi-Fi ретранслятор.

Спочатку потрібно переконатися, що телефон підтримує одночасну роботу Wi-Fi та режиму точки доступу. Просто під'єднайте телефон до основної точки доступу Wi-Fi, увімкніть режим точки доступу на пристрої та розмістіть його там, де сигнал найслабший.

Зробіть його другим екраном для свого ПК або ноутбука

Використання другого монітора може значно підвищити продуктивність під час роботи за ноутбуком або ПК. Якщо ваш Android-телефон має великий і якісний дисплей, можна скористатися додатком Spacedesk, який перетворить телефон на другий екран для Windows.

Смартфон також можна під'єднати через Wi-Fi, але краще використовувати USB-кабель для стабільного з'єднання.

Перепрофілюйте його як портативний накопичувач

Якщо старий Android-телефон має пошкоджений екран, низький час автономної роботи або недостатню продуктивність, він може стати корисним як портативний пристрій для зберігання даних.

Можна під'єднати його до ноутбука або ПК за допомогою USB-кабелю та використовувати як флешку для передачі та збереження важливих файлів.

Нагадаємо, кожен смартфон має "Режим польоту", який вимикає абсолютно всі бездротові з'єднання. Окрім використання в літаках, цей режим знайшов своє застосування й у повсякденному житті.

Також ми писали, що магазини часто пропонують придбати вітринні смартфони зі значною знижкою. На перший погляд, можна заощадити кошти, проте за економією криється низка проблем.