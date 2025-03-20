Как использовать старый телефон на Android — 9 крутых и полезных идей

Смартфон, закрепленный в специальной подставке. Фото: Pexels

Переход на новый телефон — это всегда важный этап в жизни каждого пользователя, однако это не значит, что старое Android-устройство нужно оставить пылиться в шкафу. Существует множество креативных способов дать ему вторую жизнь и сделать его полезным.

Об этом пишет MakeUseOf.

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Используйте его как камеру безопасности или радионяню

Необязательно тратить деньги на дорогую камеру безопасности или радионяню, если у вас завалялся старый телефон на Android. Можно скачать специальное приложение для видеоняни, например, BabyCam, или превратить его в IP-камеру с помощью приложения IP Phone Camera.

Используйте его как видеорегистратор

Если предыдущий Android-телефон имеет хорошую камеру, его можно переоборудовать как видеорегистратор для автомобиля. Это может быть полезно для записи дорожных инцидентов, живописных поездок или неожиданных событий.

Для настройки достаточно лишь загрузить приложение для видеорегистратора, закрепить телефон на приборной панели или лобовом стекле и подключить его к источнику питания.

Превращение в устройство для чтения электронных книг

Любители чтения могут скачать приложения для чтения электронных книг, такие как Kindle, Google Play Books или любое другое удобное. Такие приложения поддерживают различные форматы и предоставляют доступ к огромной библиотеке книг, журналов и комиксов.

Используйте его как портативную игровую консоль

Какой-нибудь PlayStation или ПК — это замечательно, но они не сравнятся с удобством портативного игрового устройства. Запасной телефон можно использовать как игровую консоль, воспользовавшись облачными сервисами Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now или Steam Link, чтобы воспроизводить игры без потребности в мощном оборудовании.

Для Android существует множество эмуляторов известных классических консолей, которые способны запускать ретро-игры на вашем устройстве.

Превратите его в цифровые часы или фоторамку

Если ваш смартфон недостаточно производительный для игр, его можно превратить в функциональные и стильные прикроватные часы. Можно скачать приложение вроде Flip Clock и установить телефон на подставку, желательно с беспроводной зарядкой.

Кроме того, вы можете использовать телефон как цифровую фоторамку, применяя функцию слайд-шоу в приложении Google Фото.

Перепрофилируйте его в GPS-трекер

Старый Android-телефон можно использовать как надежный GPS-трекер благодаря функции "Найти мое устройство". Можно проверять местонахождение вашего автомобиля или обеспечить безопасность своего ребенка.

Просто включите функцию "Найти мое устройство", авторизуйтесь с помощью своей учетной записи Google и положите телефон в безопасное место — в рюкзак ребенка или бардачок автомобиля.

Усильте свой Wi-Fi, превратив его в ретранслятор сигнала

Существуют способы усилить сигнал Wi-Fi дома или в офисе, превратив свой старый Android-телефон в Wi-Fi ретранслятор.

Сначала нужно убедиться, что телефон поддерживает одновременную работу Wi-Fi и режима точки доступа. Просто подключите телефон к основной точке доступа Wi-Fi, включите режим точки доступа на устройстве и разместите его там, где сигнал слабый.

Сделайте его вторым экраном для своего ПК или ноутбука

Использование второго монитора может значительно повысить производительность при работе за ноутбуком или ПК. Если ваш Android-телефон имеет большой и качественный дисплей, можно воспользоваться приложением Spacedesk, которое превратит телефон во второй экран для Windows.

Смартфон также можно подключить через Wi-Fi, но лучше использовать USB-кабель для стабильного соединения.

Перепрофилируйте его как портативный накопитель

Если старый Android-телефон имеет поврежденный экран, низкое время автономной работы или недостаточную производительность, он может стать полезным как портативное устройство для хранения данных.

Можно подключить его к ноутбуку или ПК с помощью USB-кабеля и использовать как флешку для передачи и сохранения важных файлов.

Напомним, каждый смартфон имеет "Режим полета", который выключает абсолютно все беспроводные соединения. Кроме использования в самолетах, этот режим нашел свое применение и в повседневной жизни.

Также мы писали, что магазины часто предлагают приобрести витринные смартфоны со значительной скидкой. На первый взгляд, можно сэкономить средства, однако за экономией кроется ряд проблем.