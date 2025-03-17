Чи варто купувати вітринний смартфон — все, що потрібно знати про ризики

Смартфони на вітрині. Фото: Hollie Adams/REUTERS

Більшість з нас помічали таку "спеціальну" пропозицію від магазинів придбати смартфон із вітрини, отримавши знижку 20-30%. На перший погляд, це чудовий спосіб заощадити, адже такі телефони використовуються лише для демонстрації покупцям. Проте насправді з таким пристроєм можуть виникнути низка проблем.

Про це пише iTechua.

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Чи варто купувати вітринний смартфон

Перш за все, такі смартфони постійно підключені до живлення та працюють безперервно протягом місяців. Внаслідок цього їхні акумулятори деградують. Якщо ж екран у них постійно був увімкнений, то нагрівання ще й погіршувало ситуацію. Придбавши такий смартфон, ви ризикуєте отримати пристрій зі швидким розрядженням, а згодом будете вимушені замінювати батарею.

Також варто зважати на те, що цей пристрій брали в руки сотні або навіть тисячі людей, що могло викликати утворення подряпин, потертостей або механічних пошкоджень. Якщо хтось із цієї тисячі брав смартфон у вологі руки, ймовірно, що він має підвищений ризик корозії внутрішніх компонентів.

Магазини можуть використовувати для демонстрації пристрої, які вже ремонтувалися. Так вони зменшують свої втрати у разі ламання або крадіжки. Найгірше те, що покупець не завжди дізнається, що саме ремонтувалося та наскільки якісно.

Якщо вирішили придбати такий смартфон, обов'язково уточніть умови гарантії, адже такі пристрої продають із гарантією всього 1-2 місяці або як "б/в". Такий термін означає, що у разі виявлення будь-яких несправностей ремонт доведеться здійснювати та оплачувати самостійно.

Хоча це й малоймовірно, однак не можна повністю виключати, що хтось міг встановити на пристрій шкідливе ПЗ або змінити налаштування. Рекомендується після купівлі такого смартфона виконати повне скидання до заводських налаштувань.

Також вітринні смартфони інколи не мають коробки, зарядного пристрою чи інших аксесуарів. Враховуйте це при купівлі та запитуйте у продавця про нестачу комплектації.

То чи варто купувати вітринний смартфон? Зазвичай це не вигідно. Ви можете незначно зекономити, проте це може обернутися дорогим ремонтом або швидким зношенням пристрою.

Нагадаємо, ринок смартфонів пропонує надзвичайно доступні, але гідні пристрої. Вони приємно здивують співвідношенням ціни та якості, пропонуючи сучасне оснащення навіть у найдешевших моделях.

Також ми писали, що модельний ряд смартфонів поповнюється щороку як флагманськими, так і бюджетними пристроями. Проте це не означає, що потрібно купувати новий телефон, щойно на ринок вийшла нова модель. Деякі ознаки допоможуть зрозуміти, чи варто вам оновлюватися, чи ще варто почекати.