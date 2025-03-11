ТОП-5 бюджетних смартфонів у 2025 році — вони коштують до 7000 грн

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

На ринку є надзвичайно доступні, але дуже гідні бюджетні смартфони, які приємно здивують співвідношенням ціни та якості. Сучасний ринок розвинувся настільки, що навіть у найдешевших моделях можна знайти потужні процесори та місткі акумулятори.

Про п'ять таких смартфонів розповідає GSM Arena.

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Xiaomi Redmi Note 13

Смартфон отримав стильний, захищений за стандартом IP54 корпус із Gorilla Glass 5. Екран OLED із частотою оновлення 120 Гц та дуже тонкими рамками.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13. Фото: ek.ua

Він вирізняється швидкою зарядкою, стабільною продуктивністю та високою якістю фото як на основну, так і на фронтальну камери. Водночас серед недоліків:

відсутність стереодинаміків;

підтримки HDR-відео;

посередній час автономної роботи.

Проте, Redmi Note 13 пропонує чудові характеристики за помірну ціну і заслужено отримує звання найкращого в сегменті.

Ціни в Україні починаються від 6 588 грн.

Samsung Galaxy A16

Samsung додав цьому смартфону захист IP54 та дещо збільшив дисплей, але суттєвих поліпшень у продуктивності чи якості камер немає.

Смартфон Samsung Galaxy A16. Фото: ek.ua

Основною перевагою стала обіцянка шести великих оновлень ОС Android. Інші характеристики досить стримані:

немає підтримки 4K-відео;

відсутні стереодинаміки;

дисплей не підтримує HDR.

Попри це, завдяки низькій ціні та добрій автономності модель заслуговує уваги.

Ціни в Україні починаються від 6 449 грн.

Xiaomi Redmi 13C 5G

Смартфон пропонує стильний, вологостійкий корпус, великий 720p LCD-екран із частотою 90 Гц та потужний процесор.

Смартфон Xiaomi Redmi 13C 5G. Фото: ek.ua

Базова версія має 128 ГБ пам'яті й 4 ГБ ОЗП, підтримує microSD. Величезна батарея на 5000 мАг із зарядкою 18 Вт дозволяє впевнено почуватися цілий день. Щоправда, смартфон не отримав NFC, ультраширококутної камери та стереодинаміків, але це компенсується дуже привабливою ціною.

Ціни в Україні починаються від 5 555 грн.

Realme C53

Телефон пропонує великий екран 1080p з частотою оновлення 90 Гц, добру основну камеру на 50 Мп та батарею на 5000 мАг з 33 Вт зарядкою.

Смартфон Realme C53. Фото: ek.ua

Водночас смартфон оснащений досить слабким графічним процесором, тому він підійде краще для дзвінків, соцмереж та простих завдань, ніж для серйозних ігор або роботи.

Ціни в Україні починаються від 5 599 грн.

Poco C65

Xiaomi Poco C65 (аналог Redmi 13C) — це збалансований смартфон, який пропонує непоганий екран із частотою оновлення 90 Гц, добру автономність і якість знімків вдень.

Смартфон Poco C65. Фото: ek.ua

Втім, через процесор Helio G85 він страждає на помітні пригальмовування інтерфейсу та слабку якість відео (лише 1080p без стабілізації). Попри це, Poco C65 залишається привабливим варіантом у своїй категорії завдяки низькій вартості.

Ціни в Україні починаються від 4 499 грн.

Нагадаємо, Samsung представила бюджетний Galaxy A06 5G, який став першим пристроєм у серії з підтримкою 5G. Попри доступність, компанія обіцяє чотири оновлення системи, що відповідає рівню деяких флагманських моделей.

Також ми писали, що був час, коли володіння новим iPhone було статусним символом, а люди навіть брали кредити, аби лише мати останню модель. З часом сенс кожного року оновлюватися до флагманських смартфонів зник, а більшість користувачів замислюються, чи варто переплачувати за топові моделі.