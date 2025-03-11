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Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны до 7000 грн

11 марта 2025 06:12
Владимир Мололкин - редактор
ТОП-5 бюджетных смартфонов в 2025 году — они стоят до 7000 грн
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

На рынке есть чрезвычайно доступные, но очень достойные бюджетные смартфоны, которые приятно удивят соотношением цены и качества. Современный рынок развился настолько, что даже в самых дешевых моделях можно найти мощные процессоры и емкие аккумуляторы.

О пяти таких смартфонах рассказывает GSM Arena.

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Xiaomi Redmi Note 13 Redmi Note 13

Смартфон получил стильный, защищенный по стандарту IP54 корпус с Gorilla Glass 5. Экран OLED с частотой обновления 120 Гц и очень тонкими рамками.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 5G
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13. Фото: ek.ua

Он отличается быстрой зарядкой, стабильной производительностью и высоким качеством фото как на основную, так и на фронтальную камеры. В то же время среди недостатков:

  • отсутствие стереодинамиков;
  • поддержки HDR-видео;
  • посредственное время автономной работы.

Тем не менее Redmi Note 13 предлагает отличные характеристики за умеренную цену и заслуженно получает звание лучшего в сегменте.

Цены в Украине начинаются от 6 588 грн.

Samsung Galaxy A16

Samsung добавил этому смартфону защиту IP54 и несколько увеличил дисплей, но существенных улучшений в производительности или качестве камер нет.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G
Смартфон Samsung Galaxy A16. Фото: ek.ua

Основным преимуществом стало обещание шести крупных обновлений ОС Android. Остальные характеристики довольно сдержанные:

  • нет поддержки 4K-видео;
  • отсутствуют стереодинамики;
  • дисплей не поддерживает HDR.

Несмотря на это, благодаря низкой цене и хорошей автономности модель заслуживает внимания.

Цены в Украине начинаются от 6 449 грн.

Xiaomi Redmi 13C 5G Redmi 13C

Смартфон предлагает стильный, влагостойкий корпус, большой 720p LCD-экран с частотой 90 Гц и мощный процессор.

Смартфон Xiaomi Redmi 13C 5G
Смартфон Xiaomi Redmi 13C 5G. Фото: ek.ua

Базовая версия имеет 128 ГБ памяти и 4 ГБ ОЗУ, поддерживает microSD. Огромная батарея на 5000 мАч с зарядкой 18 Вт позволяет уверенно чувствовать себя целый день. Правда, смартфон не получил NFC, ультраширокоугольной камеры и стереодинамиков, но это компенсируется очень привлекательной ценой.

Цены в Украине начинаются от 5 555 грн.

Realme C53

Телефон предлагает большой экран 1080p с частотой обновления 90 Гц, хорошую основную камеру на 50 Мп и батарею на 5000 мАч с 33 Вт зарядкой.

Смартфон Realme C53
Смартфон Realme C53. Фото: ek.ua

В то же время смартфон оснащен достаточно слабым графическим процессором, поэтому он подойдет лучше для звонков, соцсетей и простых задач, чем для серьезных игр или работы.

Цены в Украине начинаются от 5 599 грн.

Poco C65

Xiaomi Poco C65 (аналог Redmi 13C) — это сбалансированный смартфон, который предлагает неплохой экран с частотой обновления 90 Гц, хорошую автономность и качество снимков днем.

Смартфон Poco C65
Смартфон Poco C65. Фото: ek.ua

Впрочем, из-за процессора Helio G85 он страдает заметными подтормаживаниями интерфейса и слабым качеством видео (только 1080p без стабилизации). Несмотря на это, Poco C65 остается привлекательным вариантом в своей категории благодаря низкой стоимости.

Цены в Украине начинаются от 4 499 грн.

Напомним, Samsung представила бюджетный Galaxy A06 5G, который стал первым устройством в серии с поддержкой 5G. Несмотря на доступность, компания обещает четыре обновления системы, что соответствует уровню некоторых флагманских моделей.

Также мы писали, что было время, когда владение новым iPhone было статусным символом, а люди даже брали кредиты, лишь бы иметь последнюю модель. Со временем смысл ежегодно обновляться до флагманских смартфонов исчез, а большинство пользователей задумываются, стоит ли переплачивать за топовые модели.

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