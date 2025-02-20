Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Samsung представила бюджетник, що перевершує Galaxy S24 — в чому arrow

Samsung представила бюджетник, що перевершує Galaxy S24 — в чому

20 лютого 2025 16:51
Володимир Мололкін - редактор
Samsung представила Galaxy A06 5G — ціни та характеристики найбюджетнішого смартфона
Смартфон Samsung A06 5G. Фото: Samsung
Володимир Мололкін - редактор

Samsung представив новий Galaxy A06 5G — перший смартфон серії A0 з підтримкою 5G. Попри помірну ціну, модель обіцяє чотири оновлення операційної системи — це рівень деяких флагманських моделей, а для інших виробників таких оновлень удвічі менше.

Про це пише GSMArena.

Читайте також:

Які характеристики та ціни новинки Samsung A06 5G

Смартфон оснащений процесором Dimensity 6300 і підтримує 12 5G-діапазонів. З коробки він працює на Android 15 з One UI 7, чим не може похвалитися навіть Samsung Galaxy S24. Як уже згадувалося, він отримає чотири оновлення ОС (на відміну від лише двох для 4G-версії A06), а оновлення безпеки триватимуть до початку 2030 року.

Galaxy A06 5G має 6,7-дюймовий PLS LCD дисплей з роздільною здатністю 720 x 1600 пікселів (співвідношення сторін 20:9), але на відміну від попередника, цей екран має вищу частоту оновлення 90 Гц. Однією з новинок в A06 є бічний сканер відбитків пальців.

У смартфоні три камери:

  • основна на 50 МП (f/1.8, автофокус) здатна записувати відео у форматі 1080p при 30 кадрах за секунду та має режим сповільненого відео (720p при 120fps);
  • 2 МП сенсор глибини;
  • фронтальна камера — 8 МП (f/2.0) розташована у вирізі екрана.

Galaxy A06 5G оснащений USB-C, роз'ємом для навушників 3,5 мм, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.3. Пам'ять можна розширити за допомогою карт microSD.

Акумулятор місткістю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт. Корпус має товщину 8 мм і вагу 191 г, але 5G-версія отримала кращий захист з рейтингом IP54.

Поки пристрій доступний лише в Індії, а незабаром очікується вихід на глобальний ринок. За молодшу модифікацію Galaxy A06 5G з 4/64 ГБ просять 120 доларів, а старшу з 6/128 ГБ оцінили в 150 доларів.

Смартфон представлений у трьох кольорах — чорному, сірому та світло-зеленому.

Нагадаємо, попри велику кількість переваг у Samsung Galaxy S25 Ultra, він також має недоліки. Користувачі, які знатимуть про слабкі сторони смартфона, зможуть оцінити доцільність придбання флагмана.

Також ми писали, що у 2025 році Samsung анонсувала завершення підтримки для низки пристроїв лінійки Galaxy. Протягом року список може розширитися, оскільки більшість пристроїв досягнуть кінця свого життєвого циклу оновлень.

Android телефони смартфон Samsung ціни характеристики
Реклама
Реклама
Реклама