Samsung представила Galaxy A06 5G — ціни та характеристики найбюджетнішого смартфона

Смартфон Samsung A06 5G. Фото: Samsung

Samsung представив новий Galaxy A06 5G — перший смартфон серії A0 з підтримкою 5G. Попри помірну ціну, модель обіцяє чотири оновлення операційної системи — це рівень деяких флагманських моделей, а для інших виробників таких оновлень удвічі менше.

Про це пише GSMArena.

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Смартфон оснащений процесором Dimensity 6300 і підтримує 12 5G-діапазонів. З коробки він працює на Android 15 з One UI 7, чим не може похвалитися навіть Samsung Galaxy S24. Як уже згадувалося, він отримає чотири оновлення ОС (на відміну від лише двох для 4G-версії A06), а оновлення безпеки триватимуть до початку 2030 року.

Galaxy A06 5G має 6,7-дюймовий PLS LCD дисплей з роздільною здатністю 720 x 1600 пікселів (співвідношення сторін 20:9), але на відміну від попередника, цей екран має вищу частоту оновлення 90 Гц. Однією з новинок в A06 є бічний сканер відбитків пальців.

У смартфоні три камери:

основна на 50 МП (f/1.8, автофокус) здатна записувати відео у форматі 1080p при 30 кадрах за секунду та має режим сповільненого відео (720p при 120fps);

2 МП сенсор глибини;

фронтальна камера — 8 МП (f/2.0) розташована у вирізі екрана.

Galaxy A06 5G оснащений USB-C, роз'ємом для навушників 3,5 мм, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.3. Пам'ять можна розширити за допомогою карт microSD.

Акумулятор місткістю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт. Корпус має товщину 8 мм і вагу 191 г, але 5G-версія отримала кращий захист з рейтингом IP54.

Поки пристрій доступний лише в Індії, а незабаром очікується вихід на глобальний ринок. За молодшу модифікацію Galaxy A06 5G з 4/64 ГБ просять 120 доларів, а старшу з 6/128 ГБ оцінили в 150 доларів.

Смартфон представлений у трьох кольорах — чорному, сірому та світло-зеленому.

Нагадаємо, попри велику кількість переваг у Samsung Galaxy S25 Ultra, він також має недоліки. Користувачі, які знатимуть про слабкі сторони смартфона, зможуть оцінити доцільність придбання флагмана.

Також ми писали, що у 2025 році Samsung анонсувала завершення підтримки для низки пристроїв лінійки Galaxy. Протягом року список може розширитися, оскільки більшість пристроїв досягнуть кінця свого життєвого циклу оновлень.