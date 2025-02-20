Samsung представила Galaxy A06 5G — цены и характеристики самого бюджетного смартфона

Смартфон Samsung A06 5G. Фото: Samsung

Samsung представил новый Galaxy A06 5G — первый смартфон серии A0 с поддержкой 5G. Несмотря на умеренную цену, модель обещает четыре обновления операционной системы — это уровень некоторых флагманских моделей, а для других производителей таких обновлений вдвое меньше.

Об этом пишет GSMArena.

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Смартфон оснащен процессором Dimensity 6300 и поддерживает 12 5G-диапазонов. Из коробки он работает на Android 15 с One UI 7, чем не может похвастаться даже Samsung Galaxy S24. Как уже упоминалось, он получит четыре обновления ОС (в отличие от только двух для 4G-версии A06), а обновления безопасности продлятся до начала 2030 года.

Galaxy A06 5G имеет 6,7-дюймовый PLS LCD дисплей с разрешением 720 x 1600 пикселей (соотношение сторон 20:9), но в отличие от предшественника, этот экран имеет более высокую частоту обновления 90 Гц. Одной из новинок в A06 является боковой сканер отпечатков пальцев.

В смартфоне три камеры:

основная на 50 МП (f/1.8, автофокус) способна записывать видео в формате 1080p при 30 кадрах в секунду и имеет режим замедленного видео (720p при 120fps);

2 МП сенсор глубины;

фронтальная камера — 8 МП (f/2.0) расположена в вырезе экрана.

Galaxy A06 5G оснащен USB-C, разъемом для наушников 3,5 мм, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Память можно расширить с помощью карт microSD.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Корпус имеет толщину 8 мм и вес 191 г, но 5G-версия получила лучшую защиту с рейтингом IP54.

Пока устройство доступно только в Индии, а вскоре ожидается выход на глобальный рынок. За младшую модификацию Galaxy A06 5G с 4/64 ГБ просят 120 долларов, а старшую с 6/128 ГБ оценили в 150 долларов.

Смартфон представлен в трех цветах — черном, сером и светло-зеленом.

Напомним, несмотря на большое количество преимуществ у Samsung Galaxy S25 Ultra, он также имеет недостатки. Пользователи, которые будут знать о слабых сторонах смартфона, смогут оценить целесообразность приобретения флагмана.

Также мы писали, что в 2025 году Samsung анонсировала завершение поддержки для ряда устройств линейки Galaxy. В течение года список может расшириться, поскольку большинство устройств достигнут конца своего жизненного цикла обновлений.