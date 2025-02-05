Смартфон Samsung автоматично затемнює екран — як вимкнути дратівливу функцію в One UI 7

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Samsung додала можливість відключати автоматичне затемнення екрана на смартфонах Galaxy. Раніше ця функція активувалася автоматично, коли рівень заряду акумулятора досягав 5%, що могло дратувати користувачів. Тепер в One UI 7 з'явився відповідний перемикач, який дозволяє відключити цю опцію.

Про це пише Android Authority.

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Як вимкнути автоматичне затемнення екрана на Samsung

Коли заряд смартфона зменшується, зниження яскравості може допомогти продовжити час автономної роботи. Однак Samsung самостійно зменшувала яскравість при 5% заряду без згоди користувача. Хоча рівень яскравості можна було повернути назад, доводилося робити це вручну. В One UI 7 компанія врахувала цей недолік і дозволила користувачам самостійно вирішувати, чи потрібна їм ця функція.

Новий параметр можна знайти в налаштуваннях батареї. Для цього потрібно:

відкрити "Налаштування";

перейти до розділу "Батарея";

знайти опцію "Автоматичне затемнення екрана" та вимкнути її.

Як вимкнути автоматичне затемнення екрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile

Як вимкнути автоматичне затемнення екрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile 1 / 2

Ця можливість доступна в One UI 7, а отже, власники Galaxy S25 та Galaxy S24 можуть вже нею скористатися. Очікується, що оновлення незабаром стане доступним і для інших моделей Galaxy.

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