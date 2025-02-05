Смартфон Samsung автоматично затемнює екран — як вимкнути дратівливу функцію в One UI 7

Samsung дозволила вимикати одну з найдратівливіших функцій
Samsung додала можливість відключати автоматичне затемнення екрана на смартфонах Galaxy. Раніше ця функція активувалася автоматично, коли рівень заряду акумулятора досягав 5%, що могло дратувати користувачів. Тепер в One UI 7 з'явився відповідний перемикач, який дозволяє відключити цю опцію.
Про це пише Android Authority.
Як вимкнути автоматичне затемнення екрана на Samsung
Коли заряд смартфона зменшується, зниження яскравості може допомогти продовжити час автономної роботи. Однак Samsung самостійно зменшувала яскравість при 5% заряду без згоди користувача. Хоча рівень яскравості можна було повернути назад, доводилося робити це вручну. В One UI 7 компанія врахувала цей недолік і дозволила користувачам самостійно вирішувати, чи потрібна їм ця функція.
Новий параметр можна знайти в налаштуваннях батареї. Для цього потрібно:
- відкрити "Налаштування";
- перейти до розділу "Батарея";
- знайти опцію "Автоматичне затемнення екрана" та вимкнути її.
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Як вимкнути автоматичне затемнення екрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile
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Як вимкнути автоматичне затемнення екрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile
Ця можливість доступна в One UI 7, а отже, власники Galaxy S25 та Galaxy S24 можуть вже нею скористатися. Очікується, що оновлення незабаром стане доступним і для інших моделей Galaxy.
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