Смартфон Samsung автоматически затемняет экран — как отключить раздражающую функцию в One UI 7

Samsung разрешила выключать одну из самых раздражающих функций
Samsung добавила возможность отключать автоматическое затемнение экрана на смартфонах Galaxy. Ранее эта функция активировалась автоматически, когда уровень заряда аккумулятора достигал 5%, что могло раздражать пользователей. Теперь в One UI 7 появился соответствующий переключатель, который позволяет отключить эту опцию.
Об этом пишет Android Authority.
Как выключить автоматическое затемнение экрана на Samsung
Когда заряд смартфона уменьшается, снижение яркости может помочь продлить время автономной работы. Однако Samsung самостоятельно уменьшала яркость при 5% заряда без согласия пользователя. Хотя уровень яркости можно было вернуть обратно, приходилось делать это вручную. В One UI 7 компания учла этот недостаток и позволила пользователям самостоятельно решать, нужна ли им эта функция.
Новый параметр можно найти в настройках батареи. Для этого нужно:
- открыть "Настройки";
- перейти в раздел "Батарея";
- найти опцию "Автоматическое затемнение экрана" и выключить ее.
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Как выключить автоматическое затемнение экрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile
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Как отключить автоматическое затемнение экрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile
Эта возможность доступна в One UI 7, а значит, владельцы Galaxy S25 и Galaxy S24 могут уже ею воспользоваться. Ожидается, что обновление вскоре станет доступным и для других моделей Galaxy.
Напомним, в сети уже успели максимально рассмотреть все преимущества флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Несмотря на все сильные стороны устройства, стоит сосредоточиться и на его недостатках, которые помогут оценить, нужна ли вам новинка.
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