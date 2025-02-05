Смартфон Samsung автоматически затемняет экран — как отключить раздражающую функцию в One UI 7

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Samsung добавила возможность отключать автоматическое затемнение экрана на смартфонах Galaxy. Ранее эта функция активировалась автоматически, когда уровень заряда аккумулятора достигал 5%, что могло раздражать пользователей. Теперь в One UI 7 появился соответствующий переключатель, который позволяет отключить эту опцию.

Об этом пишет Android Authority.

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Когда заряд смартфона уменьшается, снижение яркости может помочь продлить время автономной работы. Однако Samsung самостоятельно уменьшала яркость при 5% заряда без согласия пользователя. Хотя уровень яркости можно было вернуть обратно, приходилось делать это вручную. В One UI 7 компания учла этот недостаток и позволила пользователям самостоятельно решать, нужна ли им эта функция.

Новый параметр можно найти в настройках батареи. Для этого нужно:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Батарея";

найти опцию "Автоматическое затемнение экрана" и выключить ее.

Как выключить автоматическое затемнение экрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile

Как отключить автоматическое затемнение экрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile 1 / 2

Эта возможность доступна в One UI 7, а значит, владельцы Galaxy S25 и Galaxy S24 могут уже ею воспользоваться. Ожидается, что обновление вскоре станет доступным и для других моделей Galaxy.

Напомним, в сети уже успели максимально рассмотреть все преимущества флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Несмотря на все сильные стороны устройства, стоит сосредоточиться и на его недостатках, которые помогут оценить, нужна ли вам новинка.

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