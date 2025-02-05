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Samsung разрешила выключать одну из самых раздражающих функций

5 февраля 2025 17:22
Владимир Мололкин - редактор
Смартфон Samsung автоматически затемняет экран — как отключить раздражающую функцию в One UI 7
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Samsung добавила возможность отключать автоматическое затемнение экрана на смартфонах Galaxy. Ранее эта функция активировалась автоматически, когда уровень заряда аккумулятора достигал 5%, что могло раздражать пользователей. Теперь в One UI 7 появился соответствующий переключатель, который позволяет отключить эту опцию.

Об этом пишет Android Authority.

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Когда заряд смартфона уменьшается, снижение яркости может помочь продлить время автономной работы. Однако Samsung самостоятельно уменьшала яркость при 5% заряда без согласия пользователя. Хотя уровень яркости можно было вернуть обратно, приходилось делать это вручную. В One UI 7 компания учла этот недостаток и позволила пользователям самостоятельно решать, нужна ли им эта функция.

Новый параметр можно найти в настройках батареи. Для этого нужно:

  • открыть "Настройки";
  • перейти в раздел "Батарея";
  • найти опцию "Автоматическое затемнение экрана" и выключить ее.
  • Як вимкнути автоматичне затемнення екрана в смартфонах Samsung
    Как выключить автоматическое затемнение экрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile
  • Як вимкнути автоматичне затемнення екрана в смартфонах Samsung
    Как отключить автоматическое затемнение экрана в смартфонах Samsung. Фото: SamMobile
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Эта возможность доступна в One UI 7, а значит, владельцы Galaxy S25 и Galaxy S24 могут уже ею воспользоваться. Ожидается, что обновление вскоре станет доступным и для других моделей Galaxy.

Напомним, в сети уже успели максимально рассмотреть все преимущества флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Несмотря на все сильные стороны устройства, стоит сосредоточиться и на его недостатках, которые помогут оценить, нужна ли вам новинка.

Также мы писали, что энтузиасты занялись разборкой Samsung Galaxy S25 Ultra. Внутри смартфона есть много изменений, которые значительно облегчают самостоятельный ремонт.

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