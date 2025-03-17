Стоит ли покупать витринный смартфон — все, что нужно знать о рисках

Смартфоны на витрине. Фото: Hollie Adams/REUTERS

Большинство из нас замечали такое "специальное" предложение от магазинов приобрести смартфон с витрины, получив скидку 20-30%. На первый взгляд, это отличный способ сэкономить, ведь такие телефоны используются только для демонстрации покупателям. Однако на самом деле с таким устройством может возникнуть ряд проблем.

Об этом пишет iTechua.

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Стоит ли покупать витринный смартфон

Прежде всего, такие смартфоны постоянно подключены к питанию и работают непрерывно в течение месяцев. Вследствие этого их аккумуляторы деградируют. Если экран у них постоянно был включен, то нагрев еще и ухудшал ситуацию. Приобретя такой смартфон, вы рискуете получить устройство с быстрой разрядкой, а впоследствии будете вынуждены заменять батарею.

Также стоит учитывать, что это устройство брали в руки сотни или даже тысячи людей, что могло вызвать образование царапин, потертостей или механических повреждений. Если кто-то из этой тысячи брал смартфон во влажные руки, вероятно, что он имеет повышенный риск коррозии внутренних компонентов.

Магазины могут использовать для демонстрации устройства, которые уже ремонтировались. Так они уменьшают свои потери в случае поломки или кражи. Хуже всего то, что покупатель не всегда узнает, что именно ремонтировалось и насколько качественно.

Если решили приобрести такой смартфон, обязательно уточните условия гарантии, ведь такие устройства продают с гарантией всего 1-2 месяца или как "б/у". Такой срок означает, что в случае обнаружения каких-либо неисправностей ремонт придется осуществлять и оплачивать самостоятельно.

Хотя это и маловероятно, однако нельзя полностью исключать, что кто-то мог установить на устройство вредоносное ПО или изменить настройки. Рекомендуется после покупки такого смартфона выполнить полный сброс до заводских настроек.

Также витринные смартфоны иногда не имеют коробки, зарядного устройства или других аксессуаров. Учитывайте это при покупке и спрашивайте у продавца о недостатке комплектации.

Так стоит ли покупать витринный смартфон? Обычно это не выгодно. Вы можете незначительно сэкономить, однако это может обернуться дорогим ремонтом или быстрым износом устройства.

Напомним, рынок смартфонов предлагает чрезвычайно доступные, но достойные устройства. Они приятно удивят соотношением цены и качества, предлагая современное оснащение даже в самых дешевых моделях.

Также мы писали, что модельный ряд смартфонов пополняется ежегодно как флагманскими, так и бюджетными устройствами. Однако это не означает, что нужно покупать новый телефон, как только на рынок вышла новая модель. Некоторые признаки помогут понять, стоит ли вам обновляться, или еще стоит подождать.