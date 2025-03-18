Android 16 отримав функцію відеозапису через HDMI — як це працює

Смартфон з логотипом операційної системи Android 16 на екрані. Фото: скриншот/YouTube

На Android давно існує функція, яка дозволяє записувати екран телефону. Проте розробники її "прокачали" та дозволили користувачам тепер записувати те, що відбувається на зовнішньому моніторі, до якого під'єднано пристрій з Android 16.

Про це пише Android Authority.

Читайте також:

Як використовувати нову функцію

При під'єднанні смартфона під управлінням Android 16 Beta 3 до зовнішнього монітора в діалоговому вікні запису екрана з'явився третій пункт "Записати екран HDMI". При від'єднанні від зовнішнього монітора опції повернулися до звичних "Записати одну програму" і "Записати цей екран".

Функція запису з зовнішнього монітора в Android 16. Фото: Android Authority

На смартфонах з останньою стабільною версією Android 15 ця функція відсутня, що означає, що вона з'явилася в одній з бета-версій Android 16.

Опція "Запис екрана HDMI" дозволяє записувати те, що відбувається на зовнішньому моніторі, окремо від вбудованого дисплея телефону. Отриманий запис екрана кодується та зберігається так само, як і стандартні записи екрана телефону. Також була одна невелика відмінність в імені файлу — додавався внутрішній ідентифікатор, який Android присвоює зовнішньому монітору.

Функція має певні обмеження. Наприклад, опція вибору зовнішнього монітора була недоступна, коли сторонній додаток для дзеркального відображення екрана просив записати екран. Також ця опція була відсутня при спробі відтворити екран за допомогою вбудованої в Android плитки "Відтворення".

Android 16 дозволяє записувати лише те, що відбувається на зовнішніх моніторах, що дуже прикро, оскільки є програми, яким ця функція могла б бути корисною. Очікується, що Google розширить цю можливість у майбутніх оновленнях Android 16. Зараз компанія працює над новим режимом робочого столу під назвою Desktop View, тому можливість записувати те, що відбувається на зовнішньому екрані, могла б стати корисною.

Нова функція стала розширенням менш відомої можливості в Android 15 робити скриншоти з зовнішніх дисплеїв.

Нагадаємо, Google офіційно оголосила, що випуск Android 16 буде раннім. Зазвичай нові версії операційної системи з'являються у третьому або четвертому кварталі, але цього року компанія проведе реліз 3 червня.

Також ми писали, що Google випустила третю бета-версію операційної системи Android 16. Порівняно з минулими випусками ця версія отримала не так багато оновлень.